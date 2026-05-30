Berrettini eroico, vince al super tie-break e scoppia in lacrime: e Comesana rischia di farsela sotto

Impresa di "The Hammer", che vince un match infinito, durato cinque ore e 13 minuti: polemiche per la fuga in bagno dell'argentino, poi il gran finale e il pass per gli ottavi.

È un Matteo Berrettini infinito quello che, dopo cinque ore e 13 minuti di battaglia durissima contro Francisco Comesana, scoppia in un pianto a dirotto, toccante, commovente. In quelle lacrime c’è la gioia di ritrovarsi agli ottavi di finale di uno Slam, l’euforia di riveder le stelle e la luce dopo essere rimasto ingabbiato in un tunnel fatto di problemi fisici senza fine, di sconfitte senza un perché, di una crisi senza soluzione. Riecco “The Hammer”, riecco il campione che ha fatto innamorare gli italiani (e non solo) col suo tennis insieme elegante e passionale, potente e e delicato. Dopo Flavio Cobolli, un altro romano che approda alla seconda settimana del Roland Garros.

Berrettini-Comesana, battaglia sotto il sole di Parigi

Si gioca al Simonne Mathieu e si parte sotto un sole a picco, poco prima delle 14. Le condizioni sono terribili, simili a quelle di Sinner. Matteo risponde bene. Il primo set è equilibrato, ma il finalista di Wimbledon 2021 c’è. Ed è lucido abbastanza per portare a casa il tie-break con un autorevole 7-3. Anche il secondo set comincia al meglio per l’italiano, che strappa ben presto il servizio all’argentino. Che però reagisce, trova il controbreak che rimette in equilibrio il parziale, poi trova anche quello che riporta in parità il conto dei set (5-7). E nel terzo, dopo un lungo testa a testa, è ancora Comesana a mettere la testa avanti nel finale: 4-7 al tie-break.

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Quinto set, polemiche per la fuga in bagno di Comesana

È il momento più critico della partita per Berrettini. Che si ritrova sotto dopo tre ore di lotta, con le energie che iniziano a venir meno. Dal box lo esortano, c’è anche il fratello Jacopo a fare il tifo per lui. E Matteo risponde, lotta come un leone, ruggisce quando trova il break del vantaggio, urla al cielo quando firma il 6-4 che vale l’aggancio sul 2-2. Il match si decide al quinto, dove fioccano battute vincenti da una parte e dall’altra. E polemiche. Rabbiosa quella di Berrettini quando scopre che il medical timeout chiesto da Comesana per “problemi fisici” in realtà è una scusa per andare al bagno. “Sta per farsela addosso”, l’imbarazzante rivelazione del fisio. Che non parlava di pipì.

“The Hammer”, la vittoria e le lacrime: successo al 5°

Autorizzato da Aurelie Tourte (incredibile come ci sia quasi sempre lei in mezzo a situazioni controverse), Comesana si prende tutto il tempo necessario, poi rientra e tiene il servizio senza problemi. Come del resto fa Berrettini. C’è bisogno del super tie-break a dieci, l’equilibrio è una costante anche qui. Comesana non sfrutta due matchpoint, Berrettini sparacchia fuori il dritto sul suo servizio sul punteggio di 11-10. Si va a oltranza, all’italiano non viene il braccino, all’argentino sì. Vince Matteo sul 15-13 e scoppia a piangere. Lunedì tornerà in campo, forse contro Juan Manuel Cerundolo, forse contro Martin Landaluce. E giocherà in ogni caso da favorito.

Berrettini “spiega” come ha resistito più di cinque ore

Felicità nelle parole di Berrettini a fine gara: “Sono così felice, stanco, grato per questa squadra incredibile, per questo pubblico incredibile che mi ha sostenuto. Sotto il caldo, il sole, siamo riusciti ad andare fino in fondo a questa partita grazie a voi. Francisco ha giocato una partita eccezionale, avrà sbagliato due palle in cinque ore, ho dovuto trovare la strada per vincere questa partita, sembrava non finire mai. Sono così felice, adesso voglio riposarmi e godermela un po’. Non credevo di spingermi così avanti, c’è tanto lavoro mentale e fisico per tornare in questi match, mi sono detto durante la partita che meritavo di essere qui. Anche se avessi perso sarebbe stata dura, ma non avrei avuto da rimproverarmi nulla“.