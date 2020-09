Matteo Berrettini ha iniziato come meglio non poteva il Roland Garros. Il numero uno azzurro ha battuto in tre set senza particolare patemi il canadese Vasek Pospisil, piegato per 6-3, 6-1, 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti.

Il tennista romano, che ha sfoderato una buona prestazione, affronterà al secondo turno dello Slam di Parigi il sudafricano Harris, che ha eliminato per 3 set a zero l’australiano Popyrin.

OMNISPORT | 29-09-2020 17:04