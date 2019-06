Berrettini pazzesco: trionfa a Stoccarda

Matteo Berrettini straordinario a Stoccarda. Il 23enne romano, numero 30 del mondo, si è aggiudicato il torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 679.015 euro) imponendosi in finale sul 18enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (13-11) in un'ora e 47 minuti.

Berrettini, che ha vinto il torneo senza perdere un set, ha confermato il suo incredibile momento di forma centrando il secondo torneo Atp stagionale. Nella prossima settimana irromperà nella Top 25. "E’ stato difficile. Tutta la settimana è stata durissima durissima. Sono veramente felice. Felix ha giocato un match incredibile. È ovvio che per lui è dura adesso. Io poco tempo fa ho preso i miei primi punti atp. Lui sta facendo delle cose incredibili. Sono convinto che vincerà tanti tornei importanti. Io sono felice, non ho molto altro da dire. Non pensavo di riuscire a vincere cosi. Non ho pensato alle statistiche durante il match. Difficile realizzare che non ho perso un turno di servizio durante tutto il torneo".

