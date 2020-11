Berrettini perde con Giron: niente ATP Finals

Il sogno è svanito. Berrettini non sarà tra i migliori otto che giocheranno le ATP Finals (lo scorso anno era presente). L’azzurro si è arreso, al torneo di Bercy, a Giron (7-6, 6-7, 7-5 i parziali del match).

Una sconfitta che, di fatto, ha precluso la possibilità di accedere nella lista dei magnifici otto. Berrettini andrà comunque a Londra come riserva: “Spero di non giocare a Londra, perché vorrebbe dire che qualcuno si è fatto male e non voglio che succeda”.

