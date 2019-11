Berrettini pesca Djokovic, Federer e Thiem

Sorteggio sulla carta proibitivo per Matteo Berrettini, che da domenica disputerà le sue prime Atp Finals sul cemento indoor della O2 Arena di Londra.

Il 23enne tennista romano, numero 8 del ranking mondiale, se la vedrà nel gruppo 'Borg' con il serbo Novak Djokovic, lo svizzero Roger Federer e l'austriaco Dominic Thiem. Nel gruppo 'Agassi' in gara lo spagnolo Rafael Nadal, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev. Resta ancora in forse la presenza di Nadal. Gli esami cui si è sottoposto a Maiorca hanno evidenziato un leggero strappo agli addominali nella parte destra, che l'ha costretto al forfait prima della semifinale di Parigi Bercy contro il canadese Denis Shapovalov. Lo spagnolo sarà a Londra, ha scritto su Twitter. "Giovedì o venerdì inizierò ad allenarmi al servizio, il mio obiettivo è essere in campo alle Atp Finals", ha dichiarato il fuoriclasse iberico, tornato in vetta alla classifica mondiale.

SPORTAL.IT | 05-11-2019 15:35