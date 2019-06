Berrettini piega Seppi nel derby

Prosegue il momento d'oro di Matteo Berrettini, che vola ai quarti di finale del "Noventi Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 2.081.830 euro, in corso sui campi in erba di Halle, in Germania.

Si allunga a sette partite la serie positiva del 23enne romano, reduce dal terzo titolo in carriera vinto domenica scorsa a Stoccarda, che si è aggiudicato in rimonta per 4-6, 6-3, 6-2, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, il derby tricolore contro Andreas Seppi, 35enne di Caldaro numero 69 Atp, promosso dalle qualificazioni e finalista in questo torneo nel 2015.



