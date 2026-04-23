Berrettini poco umile e con la “memoria corta” per la Francia: lo sfogo di Matteo preoccupa in vista di Roma

In vista degli Internazionali d'Italia preoccupano le condizioni soprattutto mentali di Berrettini, protagonista di uno sfogo con il suo angolo durante la sconfitta contro Prizmic che gli ha attirato anche le critiche dai media francesi

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A circa due settimane dall’inizio degli Internazionali d’Italia Matteo Berrettini sta attraversando un periodo complicato, soprattutto dal punto di vista mentale, come dimostra l’eloquente sfogo avuto con il suo team durante il match perso contro Dino Prizmic. Uno sfogo che gli è costato anche qualche critica dai media francesi.

Berrettini, dopo gli exploit contro Bublik e Medvedev è tornato il buio

Le vittorie contro Alexander Bublik a Miami e ancor di più quella per 6-0 6-0 contro Daniil Medvedev a Montecarlo avevano dato la sensazione che, dopo l’infortunio rimediato la scorsa stagione, Berrettini stesse piano piano tornando ai livelli ai quali ci aveva abituato. Subito dopo la vittoria sul russo sono però arrivate le pesanti sconfitte contro Joao Fonseca nel Principato e, soprattutto, Prizmic all’esordio al Masters 1000 di Madrid, che oltre a essere costate a Matteo l’uscita dalla top-100 hanno destato qualche preoccupazione sulle condizioni dell’azzurro a poche settimane dagli Internazionali d’Italia, suo torneo di casa.

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Lo sfogo di Matteo che preoccupa

A preoccupare non sono però le sue condizioni fisiche, quanto quelle mentali, con Berrettini che contro Prizmic è apparso completamente fuori fase, quasi rassegnato sin dall’inizio. Un segnale inequivocabile in questo senso è stato anche lo sfogo di Matteo con il suo angolo, che dopo aver cercato di consigliarlo per provare a raddrizzare l’incontro si è visto rispondere in maniera dura da un Berrettini visibilmente frustrato: “Perché mi parli di tennis? Non sono in grado di competere, lo vedi o no? Non riesco nemmeno a mettere la palla in campo. Non mi piace stare in campo in questo stato”.

In Francia accusano Berrettini di “memoria corta”

Uno sfogo che non è passato inosservato nemmeno all’estero e che è stato ripreso dal sito specializzato francese We Love Tennis, il quale lo ha accusato di scarsa umiltà e memoria corta, ricordando come Berrettini si fosse mostrato estremamente soddisfatto del tennis da lui espresso in occasione della vittoria contro Medvedev, che in quell’occasione aveva vissuto certamente la più classica delle giornate no, un po’ come l’azzurro contro Prizmic. Come a dire che quando vince Matteo si prende tutti i meriti, mentre quando perde è colpa del suo stato di forma e del suo avversario:

“Berrettini ha evidentemente la memoria corta… Dopo al vittoria su Medvedev Matteo, invece di mostrarsi ‘umile’, aveva avuto l’audacia di spiegare di aver giocato una partita perfetta, mentre il suo avversario, il russo, non aveva messo in campo nemmeno una palla. Più o meno quello che gli è successo mercoledì a Madrid, dove è stato ben lontano dalla sua forma migliore contro il croato Primzic”.