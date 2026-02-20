Cuore Berrettini, rimonta Lajovic e vola ai quarti a Rio: crisi nera per Fonseca, eliminato da Buse

"The Hammer" riemerge dopo un primo set opaco e ribalta il match contro il serbo. Sulla sua strada il giovane peruviano, che ha eliminato a sorpresa uno spento "Sinnerinho".

Se Jannik Sinner ultimamente appare spento e poco ispirato, al punto da essere eliminato ai quarti di finale del torneo di Doha, dall’altra parte del mondo Matteo Berrettini sta pian piano ritrovando la forma e soprattutto la grinta dei giorni migliori. Quasi un’impresa “da Davis” per il romano, capace di approdare ai quarti dell’ATP 500 di Rio de Janeiro dopo aver rimontato un set al serbo Dusan Lajovic. Partita che ha messo in mostra lo spirito migliore di Matteo, che ora dovrà vedersela non con Joao Fonseca, bensì col suo giustiziere: il peruviano Ignacio Buse, che ha rovinato i piani di tifosi e organizzatori locali facendo fuori il beniamino di casa.

Rio de Janeiro, Berrettini marcia a ritmi da Carnevale

Dopo aver battuto con qualche patema il cileno Barrios Vera, Berrettini ha dovuto alzare il livello per avere ragione di Lajovic, “picchiatore” serbo che occupa la 129ma posizione del ranking ATP (Matteo è alla numero 57) e che ha fatto corricchiare l’azzurro da una parte all’altra del campo per un set, il primo, chiuso sul punteggio di 6-3. Scialba fino a quel momento la prestazione di Berrettini, che però ha saputo cambiare marcia e ritmo nel momento più opportuno, facendo tesoro dei consigli di Carlo Ancelotti, incrociato durante il Carnevale che sta trasformando in questi giorni Rio in un gigantesco sambodromo.

Rimonta su Lajovic, “The Hammer” vola ai quarti di finale

Dal secondo set in poi, infatti, Berrettini ha tenuto un altro passo. Chirurgico il break messo a segno al decimo gioco, valso il 6-4 e l’aggancio nel punteggio. Addirittura devastante, poi, il rendimento dell’azzurro nel set decisivo. Dopo aver mancato l’opportunità di un break nel quarto gioco, Berrettini ha piazzato un’impressionante serie di sedici punti a uno, allungando dal 2-2 al definitivo 6-2 e strappando un sorriso ai tifosi carioca, tutti schierati dalla sua parte. Dopo due ore e 11 minuti di battaglia, per il martello azzurro la possibilità di alzare le braccia al cielo e di tornare a sorridere.

Dramma per i brasiliani: Joao Fonseca eliminato da Buse

Musi lunghi, invece, per i brasiliani. Se il Sinner “vero” ha perso a Doha, il “Sinnerinho”, considerato suo possibile erede, ha pensato bene di imitarlo nella sua Rio. Sempre più evidente il momento di difficoltà vissuto da Joao Fonseca, eliminato agli ottavi del torneo di casa da Ignacio Buse, 21enne promessa del tennis peruviano e 91mo nel ranking. Un giocatore “normale”, che però ha saputo approfittare degli impacci del brasiliano, già apparso poco ispirato nel turno precedente contro il connazionale Thiago Monteiro. Anche per Buse una vittoria in rimonta (5-7 6-3 6-4) e la possibilità di sfidare Berrettini nei quarti, con inizio alle 23 italiane di venerdì 20 febbraio.