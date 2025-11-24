Berrettini è tornato, la Spagna lo incorona: “È il signor Coppa Davis”. E arriva il messaggio di Vanessa Bellini

In Coppa Davis Berrettini ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile capacità di rialzarsi dopo i momenti di difficoltà anche grazie al proprio talento, celebrato anche dai rivali spagnoli

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Per l’ennesima volta durante la sua carriera, Matteo Berrettini ha dimostrato la sua incredibile resilienza, quella capacità di rialzarsi dopo i lunghi momenti difficili che contraddistingue i grandi campioni, i quali, al momento del bisogno, riescono a mettersi alle spalle le difficoltà e addirittura a caricarsi sulle spalle una squadra, anzi, una nazione intera come il romano ha dimostrato di saper fare in Coppa Davis. E a celebrare nel modo migliore la sua forza d’animo e il suo incredibile talento, che senza infortuni chissà dove lo avrebbe potuto portare, ci ha pensato proprio la sua ultima vittima, la Spagna.

Dall’incubo infortunio alla rinascita in Coppa Davis

Dopo l’incredibile risalita nel ranking del 2024, si sperava che questa fosse la stagione giusta per rivedere Berrettini tornare ai livelli ai quali ci aveva abituato anni fa e di conseguenza ai vertici della classifica. Dopo un’inizio di stagione promettente, con l’inizio della stagione sulla terra rossa però l’azzurro è stato vittima dell’ennesimo infortunio della sua carriera che l’ha obbligato a saltare praticamente metà stagione, dagli Internazionali d’Italia alla tournée asiatica di settembre/ottobre, sprofondando ancora una volta in classifica per colpa di quel fisico tanto potente quanto fragile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Uno stop di oltre quattro mesi che sembrava avergli tolto inizialmente anche la voglia di giocare e di tornare a mettere piede su quel campo da tennis che oltre a tante gioie gli ha regalato anche enormi dispiaceri sotto forma di infortuni. Invece, ancora una volta Berrettini ha dimostrato la sua incredibile resilienza, tornando in campo e riprendendo piano piano fiducia nel proprio corpo e nel proprio gioco, con in testa un solo obiettivo: prendere parte alla Coppa Davis e aiutare l’Italia ad alzare al cielo la terza Insalatiera consecutiva.

Un’impresa che sembrava quasi impossibile viste anche le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Ma la grandezza di Matteo sta anche in questo: saper dimenticare i momenti di difficoltà, risorgere e tornare ai suoi livelli per ergersi a leader carismatico di spogliatoio e trasmettere tranquillità ai suoi compagni – come Flavio Cobolli – che non fa fatica a caricarsi su quelle larghe e possenti spalle fino all’incredibile trionfo al quale abbiamo da poco assistito.

L’incoronazione dalla Spagna: “È il signor Coppa Davis”

Un talento che certamente non è sfuggito nemmeno ai suoi avversari, tanto che forse proprio dalla Spagna è arrivata una delle incoronazioni più belle per Berrettini, definito dopo il successo su Pablo Carreno Busta come “il signor Coppa Davis” dal quotidiano Marca, che ha tessuto le lodi di Matteo ricordando il suo incredibile rapporto con la competizione per nazioni: “L’atleta ha vinto 12 dei 14 incontri singolari disputati, compresi gli ultimi 11”.

Anche su un altro sito spagnolo importante come AS si celebra – insieme al movimento italiano – il talento di Matteo, domandandosi cosa avrebbe potuto ottenere senza infortuni: “Il grande pregio dell’invidiabile generazione di tennisti italiani è che il loro sesto giocatore del mondo è così talentuoso da poter giocare come se fosse il numero uno. È il caso di Matteo Berrettini, 29 anni e attualmente 56° al mondo, un giocatore eccezionale che, se non fosse per gli infortuni, sarebbe classificato molto più in alto”.

Spunta anche il messaggio di Vanessa Bellini

A contribuire all’ennesima rinascita sportiva di Matteo c’è certamente la tranquillità della vita privata che sembrerebbe aver trovato con la sua nuova compagna Vanessa Bellini, ballerina con cui ha iniziato una relazione ormai qualche mese fa e che dopo il successo di Berrettini in Coppa Davis ha voluto far sentire la propri vicinanza al campione romano anche con un semplice ma bel messaggio su Instagram, un “sei incredibile” condito dall’emoji di un cuore.