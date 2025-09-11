Berrettini, fine del calvario: il ritorno in campo in Cina. Matteo vuole la Coppa Davis, scelte difficili per Volandri

Il tennista romano ha annunciato la partecipazione al torneo ATP 250 di Hangzhou dopo oltre tre mesi di assenza, l’obiettivo è già sulla Davis: con Sinner, Musetti e Cobolli, Volandri è chiamato a scelte difficili

La lunga attesa è finita. Matteo Berrettini prepara il suo ritorno in campo. Il tennista romano chiude una pausa durata tre mesi da quella sconfitta a Wimbledon che ha lasciato il segno dal punto di vista fisico e mentale ma che ora sembra parte del passato. Il primo impatto con il campo sarà al torneo ATP 250 di Hangzhou.

L’annuncio di Berrettini

Ad annunciare il ritorno in campo è stato loro stesso Matteo Berrettini dalla sua pagina Instagram, poche parole per rivelare la decisione di partecipare al torneo di Hangzhou e un video che mostra i suoi allenamenti sui campi in cemento di Montecarlo. Ma tanto bastato per scatenare l’entusiasmo dei tifosi e soprattutto per far tirare un sospiro di sollievo dopo che gli ultimi mesi di silenzio avevano creato una situazione un po’ preoccupante intorno al romano. “Ultimi giorni di preparazione, ci vediamo a Hangzhou”, così il romano ha annunciato la partecipazione al torneo che di fatto apre la tournée asiatica e che lo vede in campo con la testa di serie numero 8.

Il momento difficile e gli allenamenti con Sinner

Matteo Berrettini ha vissuto il momento più difficile dopo l’infortunio agli Internazionali di Roma e la sconfitta di Wimbledon. Dopo anni di problemi che gli avevano impedito di giocare nel torneo di casa, Martello al Foro Italico aveva rivissuto le sensazioni di un tempo ma nel match col muro la sfortuna ha tornato a giocare un ruolo chiave nella sua carriera con l’infortunio all’addome che lo ha costretto a dare forfait nel corso del match con Ruud. Poi è arrivata la decisione di rinunciare al Roland Garros e a tutta la prima parte della stagione sull’erba per recuperare dall’infortunio. E nella sua “Wimbledon”, non si è visto il solito Berrettini. Anzi, il romano è sembrato sfiduciato e senza la consueta voglia di lottare. Da quel momento una serie di forfait (ultimo gli US Open) che avevano alimentato le voci anche sul ritiro.

In questo periodo però è arrivato anche l’aiuto di Jannik Sinner con cui il romano si è allenato proprio a Montecarlo, un allenamento che ha riportato il sorriso e che potrebbe aver dato a Matteo la voglia di rimettersi in gioco.

Obiettivo Coppa Davis

La stagione del tennis è ormai agli sgoccioli, ci sono ancora tornei importanti in calendario ma ora lo sguardo di Berrettini potrebbe essere puntato sulla partecipazione alle Finals di Coppa Davis che si giocheranno in Italia. La grande stagione di Musetti, la crescita di Cobolli e l’eventuale presenza di Sinner mettono il romano in seconda fascia nelle scelte di Filippo Volandri, ma è difficile che il capitano si possa privare di un giocatore che è stato fondamentale nella vittoria della scorsa edizione. Non sarà facile però fare delle scelte e il tour in Asia offrirà risposte importanti.