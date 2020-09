Matteo Berrettini sarà per il secondo anno consecutivo di scena agli ottavi di finale allo US Open. E proprio come nel 2019 se la vedrà con Andrey Rublev, che ha sconfitto senza grande fatica Salvatore Caruso: 6-0, 6-4, 6-0.

Il romano, in tre set (6-4, 6-4, 6-2), si è sbarazzato del norvegese Casper Ruud.

A Flushing Meadows, dodici mesi fa, Berrettini si impose con il russo in tre set (6-1, 6-4, 7-6).

OMNISPORT | 06-09-2020 09:33