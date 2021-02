Berrettini: "Settimana di grande tennis"

Matteo Berrettini ha tracciato un bilancio soddisfacente dopo la sconfitta in finale di Atp Cup contro Medvedev: “Devo fare innanzitutto le congratulazioni a tutta la squadra, per me è stata la prima volta in un’esperienza come l’Atp Cup”.

L’azzurro ha battuto negli scorsi giorni Dominic Thiem, Gael Monfils, Roberto Bautista Agut: “È stata un’esperienza incredibile e ci siamo divertiti molto. Sono soddisfatto di come ho giocato e posso affermare che è stata una settimana di grande tennis”.

OMNISPORT | 07-02-2021 11:13