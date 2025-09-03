Berrettini sfoggia un nuovo look sui social e fa sperare i tifosi: il rientro alla tournée asiatica si avvicina

Si avvicina il rientro di Berrettini, che sta intensificando gli allenamenti in vista del ritorno in campo, al momento previsto per l'ATP 250 di Hangzhou che si terrà a settembre in Cina

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

L’iscrizione all’ATP 250 di Hangzhou che si terrà in Cina dal 17 al 23 settembre aveva acceso le speranze di rivedere presto in campo Matteo Berrettini, che dagli Internazionali d’Italia in poi ha disputato un solo match. Speranze alimentate dall’ultimo post social del tennista romano, che su Instagram ha condiviso alcuni scatti e video dei suoi allenamenti lasciando intendere come il rientro in campo sia sempre più vicino e mostrando un nuovo e inatteso look.

Matteo intensifica gli allenamenti: il post che fa sperare i tifosi

Dopo i ritiri in serie dai tornei europei sulla terra rossa post Wimbledon e a quelli sul cemento nordamericano, circa due settimane fa era arrivata la notizia dell’iscrizione di Berrettini ATP 250 di Hangzhou che aveva riacceso la speranza nei tifosi che sognano di rivedere il prima possibile in campo il tennista romano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quella notizia ha fatto seguito poi un post social pubblicato da Matteo sul proprio profilo Instagram e nel quale ha mostrato anche i suoi recenti allenamenti, forse al Circolo Canottieri Aniene dove era stato visto negli ultimi giorni come riportato da SpazioTennis, che, a giudicare dalla fatica – e dal sudore – mostrati dal romano, appaiono sempre di maggiore intensità. Una buona notizia che alimenta le speranze di rivedere Berrettini al via dell’ATP 250 cinese in programma dal 17 al 23 settembre.

Il lungo calvario di Berrettini

L’obiettivo di Berrettini è certamente quello di mettersi alle spalle l’ennesimo lungo stop della sua carriera dovuto al solito problema agli addominali, mentre i suoi tanti tifosi sperano di rivederlo dopo la lunga assenza. Dal ritiro in occasione del 2° turno degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud dello scorso 12 maggio Matteo ha infatti disputato solamente il match di primo turno di Wimbledon con Kamil Majchrzak, durante il quale era apparso ancora visibilmente limitato dall’infortunio.

Berrettini mostra un nuovo look

Ad attirare l’attenzione dei suoi tifosi nel post che comprende 12 immagini e riprese tra foto e video però non sono stati solo gli allenamenti di Matteo, ma anche il suo nuovo look, ben diverso da quello messo in mostra da Carlos Alcaraz allo US Open. Berrettini si è infatti mostrato con una barba ben più folta del suo solito che ha sorpreso i fan.