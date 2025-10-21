Berrettini, duro sfogo social in difesa di Rune: “È agghiacciante”. Il danese operato, i tempi di recupero

Il tennista romano all'attacco: "Infortunio che può cambiare radicalmente la vita di una persona". Musetti sostiene lo sfogo Matteo, Rune: "Sono stati giorni molto duri"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Matteo Berrettini in difesa di Rune. Il tennista azzurro, fresco di convocazione per Finals di Coppa Davis in programma a Bologna, si sfoga sui social dopo il terribile infortunio che costringerà Holger a un lungo stop. Intanto il giovane danese è stato operato: ecco come sta.

Rune operato, i tempi di recupero

Il 22enne si è infortunato sabato scorso durante la partita contro Ugo Humbert che stava andando in scena a Stoccolma. Portato via in lacrime dal campo, si è capito subito che lo stop sarebbe stato molto lungo. La tac cui si è sottoposto il giorno successivo ha infatti evidenziato la rottura del tendine d’Achille. Una batosta tremenda per il numero 12 del ranking Atp.

Proprio oggi Rune si è sottoposto a un intervento chirurgico a Copenaghen, presso la clinica Aleris-Hamlet: da quanto si apprende, l’operazione è perfettamente riuscita. “Sono stati giorni davvero duri, ma sono contento che l’operazione sia andata bene e che supererò questo momento – ha fatto sapere in una nota -. So che ci vuole pazienza, ma lavorerò sodo in riabilitazione ogni singolo giorno e darò tutto quello che ho per tornare ancora più forte”. Nel comunicato è specificato che al momento è troppo presto per stabilire per quanto tempo Rune sarà costretto a restare ai box.

Berrettini difende Holger: duro sfogo social

Matteo Berrettini scende in campo e sferra uno dei suoi potenti colpi per rispondere al giornalista di di Eurosport Jacopo Lo Monaco. Commentando un estratto del podcast “Schiaffo al volo”, il tennista romano scrive: “Questa roba è veramente agghiacciante: pensare che un infortunio di questa portata possa essere la cosa migliore che possa accadere a un giocatore di 22 anni vuol dire: o essere in mala fede o capire veramente poco di questo sport e dello sport in generale”.

E rincara la dose: “Questo è un infortunio che può cambiare radicalmente la vita di una persona, figuriamoci una carriera a questo livello. Io ascolto sempre e commento quasi mai, ma qui si rasenta la follia, capisco il voler parlare, dire la propria, sempre, in ogni caso, ma sentir dire ‘il tendine ha fatto pop’ senza un minimo di compassione o sensibilità, come se stessimo raccontando di un palloncino da scoppiare alle giostre mi fa venire i brividi”.

Musetti si schiera con Matteo

Il finalista dell’edizione 2021 è un fiume in piena, anche perché sa bene cosa significa fermarsi quando si è all’apice della carriera. “Dietro quell’infortunio ci sta sofferenza, mentale e fisica, dubbi e momenti così bui da poter compromettere la salute mentale di un ragazzo giovanissimo. Forse mi ci sono immedesimato, forse so che cosa significa vedere scivolare via determinate cose senza avere nemmeno la chance di provare a fermarle, forse so quanto è dura tornare da un infortunio” commenta.

E sottolinea come sia diventato necessario “un cambio di marcia nella cultura sportiva italiana”. Quindi la chiosa: “Holger tornerà e sarà più forte di prima, ma fidatevi, nessun atleta del mondo vorrebbe affrontare un infortunio del genere, anche se gli dicessero che grazie a quello ci sarebbe una minima chance di migliorare il suo best ranking o primato personale”. Lo sfogo di Berrettini ha incassato la solidarietà di Musetti, che su X ha scritto: “Da leggere bene e ad alta voce”. I due fanno parte della squadra di Volandri che affronterà – senza Sinner – le Finals di Coppa Davis a Bologna, dal 18 al 23 novembre.