Berrettini alla prova Sinner, Matteo prepara il 2026: e a Dubai spunta l’erede di Borg Enqvist come nuovo coach

Berrettini prepara l'ennesima stagione della rinascita in compagnia dell'amico Sinner a Dubai, il tutto sotto l'occhio attento di quello che potrebbe essere il suo nuovo coach, Thomas Enqvist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo le eccellenti prestazioni messe in mostra a Bologna in occasione della Coppa Davis che ha chiuso la passata stagione, Matteo Berrettini non vede l’ora di ritornare in campo per il prossimo anno, dove sarà chiamato per l’ennesima volta a risalire la china della classifica. Per preparasi al 2026 l’azzurro è volato a Dubai dove si è allenato con l’amico Jannik Sinner, il tutto sotto l’occhio vigile di Thomas Enqvist.

Il 2026 riparte dalle ottime sensazioni della Coppa Davis

Dopo la risalita nel ranking nel 2024, l’anno appena terminato avrebbe essere per Berrettini quella del ritorno ai vertici del tennis maschile. Purtroppo però il romano è stato vittima dell’ennesimo infortunio della sua carriera che lo ha obbligato a saltare circa metà stagione, rientrando solo per gli ultimi mesi, dove dopo qualche torneo così così ha però ritrovato sensazioni estremamente positive in Coppa Davis, dove insieme all’amico Flavio Cobolli ha trascinato l’Italia alla conquista della terza insalatiera consecutiva.

Proprio da quelle sensazioni positive proverà a ripartire Matteo nel 2026, dove sarà richiamato ancora una volta a risalire la classifica dopo essere scivolato al n°56 ATP, il tutto a partire dall’Australian Open, dove non essendo testa di serie Berrettini dovrà sperare in un sorteggio non improbo.

L’allenamento con Sinner a Dubai

Per preparare la nuova stagione, come tanti altri tennisti Berrettini ha scelto il caldo di Dubai, dove ha incontrato il connazionale e grande amico Sinner, con la quale ha sostenuto un’intensa sessione di allenamento. Una sorta di prova d’urto contro il miglior colpitone del circuito per prepararsi al meglio in vista del 2026, con Matteo che ha rete ha provato a rispondere ai potenti dritti di Jannik, che avendo saltato la Coppa Davis e terminato quindi prima la stagione 2025 era certamente più avanti nella preparazione.

Al fianco di Berrettini spunta Enqvist, sarà lui il suo nuovo coach?

Proprio durante l’allenamento con Sinner è emersa una possibile novità riguardante Berrettini in vista del 2026. A seguire la sessione al fianco del fidato Alessandro Bega era infatti presente Thomas Enqvist, svedese ex n°4 ATP, finalista dell’Australian Open 1999 e che nel corso della sua carriera da giocatore era stato indicato come futuro erede di Stefan Edberg, Mats Wilander e, soprattutto, Bjorn Borg, di cui è stato anche il vice come allenatore della squadra europea di Laver Cup. Il motivo della presenza di Enqvist ovviamente non è ancora stato svelato, ma tutto porterebbe a pensare che potrebbe essere il nuovo top allenatore di Berrettini, o che per lo meno i due abbiano preso queste settimane a Dubai come periodo di prova in vista di una collaborazione per il 2026.