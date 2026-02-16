Berrettini-Sonego, salta il derby di Rio: Matteo si consola con Ancelotti, il ct del Brasile re del Carnevale

Dopo il flop a Buenos Aires, The Hammer ci riprova in Brasile: niente sfida tutta azzurra all'esordio per il forfait di Sonego e Carnevale in compagnia del ct

Niente derby in Brasile. Lorenzo Sonego rinuncia al Rio Open a causa di un problema al polso e, dunque, salta la sfida in programma al primo turno con Berrettini. Il tennista romano si è però consolato con Carlo Ancelotti, sempre più protagonista del Carnevale in questo suo primo anno da ct della Nazionale di calcio verdeoro. I due sono stati immortalati insieme a Rio: da parte di Matteo anche un omaggio all’allenatore emiliano che punta a vincere il Mondiale 2026.

Rio Open, Sonego si ritira: chi gioca contro Berrettini

Reduce dal flop a Buenos Aires, dov’è stato eliminato al secondo turno dal ceco Vit Kopriva, Berrettini punta al riscatto sulla terra rossa brasiliana. L’ex finalista di Wimbledon avrebbe dovuto sfidare subito Sonego, che, però, ha alzato bandiera bianca per un problema fisico.

Allora, il debutto al Jockey Club Brasileiro sarà contro il lucky loser cileno Tomas Barrios Vera, che occupa la posizione numero 107 del ranking ATP. Tra i due c’è un solo precedente, che risale addirittura al 2026: ad avere la meglio fu proprio l’azzurro.

Il precedente con Alcaraz

Si tratta della seconda partecipazione di The Hammer al torneo Atp 500 che mette in palio un montepremi di 2.469.450 dollari.

Il 29enne italiano, che occupa la 57esima posizione in classifica, prese parte all’appuntamento di Rio nel 2022: dopo aver superato il brasiliano Thiago Monteiro al primo turno, si spinse fino ai quarti di finale dove fu mandato al tappeto da un giovanissimo Carlos Alcaraz.

L’incontro con Ancelotti al Carnevale

In attesa del debutto, previsto nella giornata di martedì, Berrettini si è concesso una sortita al Carnevale di Rio, trascorrendo una serata speciale al fianco del ct del Brasile, Ancelotti. L’ex allenatore di Real Madrid, Milan e Napoli si sta rivelando l’assoluto protagonista del tradizionale evento che richiama in Brasile turisti da ogni angolo del pianeta. Ha infatti partecipato al Carnevale di Salvador, a Bahia, poi a quello di San Paolo e, infine, non poteva mancare a quello di Rio de Janeiro.

Tra samba, balli e colori sfavillanti, negli ultimi giorni Carletto ha anche incontrato numerose leggende del calcio verdeoro: da Vampeta e Denílson fino a Ronaldo il Fenomeno. Ciò a dimostrazione di quanto la sua nuova avventura proceda a gonfie vele, anche se poi sarà il campo a giudicare il suo lavoro. A breve sono attese le convocazioni per le due amichevoli contro Francia (26 marzo) e Croazia (1 aprile), poi non potrà più sperimentare. Perché sarà la volta della lista Mondiale, delle convocazioni definitive. E chissà se ci sarà spazio per Neymar.