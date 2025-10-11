Berrettini, la storia con Vanessa Bellini per cancellare una stagione da incubo: Matteo spera ancora nella Davis?

Il tennista romano prova a mettersi alle spalle una stagione molto difficile e sui social conferma, di fatto, la relazione con la ballerina Vanessa Bellini. Ma rimangono i dubbi per il futuro in campo

E’ stata una stagione particolarmente complicata per Matteo Berrettini ma il tennista romano nonostante le difficoltà in campo non vuole smettere di sorridere. Sulla sua pagina Instagram, Martello ha pubblicato un resoconto del suo mese di settembre dedicato alla trasferta in Asia e in particolare l’esperienza di Tokyo.

Berrettini non perde il sorriso

E’ stata una stagione da incubo quella di Matteo Berrettini, ancora una volta tempestata da infortuni che lo hanno messo alle corde. Dopo Wimbledon il romano ha usato parole che hanno fatto pensare anche a un possibile ritiro, ora però Matteo sembra aver ritrovato il sorriso. Il tennista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una sorta di resoconto dello scorso mese: “September was good”, ha usato come didascalia. Le immagini con il suo team nel corso del tour australiano, ma anche quella che lo vede insieme a Dallavalle, il saltatore italiano argento ai Mondiali di Tokyo nel salto triplo. Ma c’è spazio anche per le voci di gossip.

Ma i dubbi dal punto di vista professionale rimangono. Gli ultimi risultati sono stati lontani da quelli attesi per un giocatore del suo calibro, i tornei che restano fino al termine della stagione sono ormai pochi. E le possibilità di difendere la Coppa Davis con la maglia dell’Italia si fanno sempre più ridotte.

Chi è Vanessa Bellini

Classe 2003, originaria di Novara, Vanessa Bellini è una ballerina professionista specializzata nel genere di hip hop. Negli ultimi anni è riuscita a conquistare l’attenzione del grande pubblico italiano grazie alla sua partecipazione alla 22esima edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”. Ma quell’esperienza ha rappresentato per lei soltanto il trampolino di lancio visto che vanta già importanti collaborazioni con alcuni dei migliori nomi della musica italiana, tra questi ci sono Elodie, Rose Villani, Guè Pequeno e The Kolors. Senza dimenticare che ha fatto parte del corpo di ballo di Marracash.

La conferma della sorella Jessica

La relazione tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini non è una novità dell’ultima ora visto che ad anticipare la loro frequentazione era stata la sorella della ballerina, Jessica nel corso di un’intervista con la Gazzetta dello Sport: “Si sono conosciuti a Torino a un concerto di Marracash a metà giugno. E’ iniziato tutto da lì, è stato strano vedersi arrivare a casa uno dei tennisti più forti e famosi al mondo. Io l’ho visto solo una volta, i miei genitori di più. Ho trovato un ragazzo molto tranquillo e speriamo che sia altrettanto serio e che non faccia soffrire mia sorella”.