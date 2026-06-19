Berrettini carico per Wimbledon, Matteo raccolta la svolta al Roland Garros ma avverte: “Devo arrivare in forma”

In un'intervista a GQ Italia Berrettini ha raccontato la svolta al Roland Garros dicendosi carico in vista di Wimbledon, torneo che fa riaffiorare alla memoria la finale del 2021, in seguito alla quale cambiò la visione del tennis in Italia, grazie anche(e soprattutto) a Sinner

Dopo il ritorno ad alti livelli in occasione del Roland Garros, Matteo Berrettini si presenta al via di Wimbledon carico e con la speranza di poter ripetere quanto fatto a Parigi anche sulla sua superficie preferita a Londra, dove nel 2021 raggiunse la sua prima e unica finale slam. Una possibilità concreta e che parte dalla sua rinascita al French Open raccontata in un’intervista a GQ Italia.

Berrettini carico: “Ho sofferto abbastanza, sarò pronto per Wimbledon”

Dopo l’infortunio che lo ha obbligato a ritirarsi in corso d’opera dal quarto di finale del Roland Garros contro il connazionale Matteo Arnaldi, Berrettini si è preso un periodo di pausa, decidendo di saltare tutti i tornei sull’erba, compreso l’ATP 250 di Stoccarda, dove si è comunque recato in veste di brand ambassador di BOSS, sponsor del torneo, e dove ha rilasciato un’interessante intervista a GQ Italia: “Mi dispiace non aver potuto giocare a Stoccarda in un torneo con il quale ho un rapporto molto speciale. Ho sofferto abbastanza, però sono contento del lavoro che ho fatto nelle ultime settimane e sarò pronto per Wimbledon”.

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Berrettini racconta la svolta al Roland Garros

Uno dei temi trattati nell’intervista è stato il suo splendido percorso al Roland Garros, dove Berrettini è riuscito a svoltare dopo una serie di risultati negativi: “Quando mi facevo male più spesso, pensavo che il mio corpo fosse un po’ stanco di tutta l’attività e dello stress a cui l’avevo sottoposto. Sono arrivato a Parigi con poca fiducia perché è arrivato un momento complicato, ma con nella testa l’intenzione di trovare le sensazioni partita dopo partita e dopo il primo set del primo turno ho sentito una ventata, un’energia che mi esplodeva dentro e mi sono sentito riacceso”.

Il ricordo della finale del 2021 e quando tutto è cambiato con Sinner

Ora però per Berrettini c’è da pensare a Wimbledon, torneo che inevitabilmente lo riporta con la memoria alla finale disputata nel 2021 contro Novak Djokovic: “Dopo quell’estate, è cambiata proprio la percezione del tennis in Italia. Poi è arrivato Jannik Sinner che ci ha catapultati in questa realtà in cui praticamente si parla solo di tennis, che è una cosa bellissima. Quando ho iniziato a giocare, il tennis aveva un trafiletto rispetto agli altri sport e soprattutto al calcio, e questa cosa mi rende molto fiero di essere parte di questo movimento”.

Berrettini: “Devo fare i passi giusti per arrivare in forma”

L’importante per Matteo sarà però arrivarci nel migliore dei modi a Wimbledon, per questo motivo i prossimi giorni saranno fondamentali per presentarsi in forma, sperando poi in un sorteggio favorevole per farsi strada nel tabellone: “Ora arrivo a Wimbledon con l’animo di una persona che è super-fiera del percorso che ha fatto, che però ha ancora fame di andarsi a prendere determinati risultati, come si è visto a Parigi. Allo stesso tempo devo fare i passi giusti per arrivare in forma, però so che una volta messo a punto due o tre cose è un torneo in cui posso fare bene, in cui posso divertirmi”.