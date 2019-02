La Nba chiama e come comprensibile Dairis Bertans risponde ‘presente’.

Il lettone, che lascia l’Olimpia Milano (non è partito per la Russia, dove la squadra di Pianigiani è impegnata in Eurolega con il Khimki), ha trovato l’accordo con i New Orleans Pelicans.

Bertans era in scadenza di contratto con i meneghini e negli ultimi tempi era ai margini delle rotazioni.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 15:15