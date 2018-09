Bertolacci attende gennaio

Andrea Bertolacci vuole giocare con più continuità.

Il centrocampista del Milan fatica a trovare spazio nell’undici titolare di Gennaro Gattuso ed è per questo che, nel prossimo mercato di gennaio, chiederà alla società di essere ceduto.

Non mancano le pretendenti. In primis il Genoa che, già in estate, aveva provato a convincere i rossoneri a lasciar partire il giocatore in prestito. Attenzione però anche a Bologna e Chievo, pronte a contattare Leonardo nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 12:50