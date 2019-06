Bertolini alle Azzurre: "Regalatemi i quarti"

Il ct azzurro Milena Bertolini ha festeggiato il suo compleanno alla vigilia della sfida degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile contro la Cina: “Il passaggio del turno sarebbe il regalo più bello, forse è anche scontato che dica questo, però ci stiamo concentrando tanto e mi auguro che ci facciamo tutte, non solo a me, questo regalo”.

Sulle possibilità dell’Italia: “La Cina è una squadra molto compatta, molto ordinata e come caratteristiche gioca di rimessa. Però non gioca esclusivamente in quel modo, e noi cerchiamo di armonizzare il più possibile tutti gli aspetti del calcio. Agli ottavi tutto si azzera, sarà una partita molto combattuta, perché troviamo un avversario molto forte, molto organizzato e fisicamente molto preparato. Sarà un avversario tosto, in termini anche di fisicità di gioco. Lo sappiamo e ci stiamo preparando al meglio, credo che per poter riuscire a fare bene in un ottavo di finale dovremo fare meglio rispetto a quanto fatto finora”.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 08:18