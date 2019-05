Bertolini: "Con la Svizzera vedremo a che punto siamo"

Prove generali di Mondiale per la Nazionale Femminile, che mercoledì (ore 15 – diretta su Rai Sport+HD) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara affronterà la Svizzera nell’ultima amichevole prima della partenza per la Francia, fissata per domenica 2 giugno. Un test probante quello che attende l’Italia, contro una nazionale che occupa il 18° posto del ranking FIFA ma che non è riuscita a strappare il pass per il Mondiale.

“La Svizzera è un’avversaria di assoluto valore – avverte in conferenza stampa Milena Bertolini – è importante confrontarci contro una squadra forte per capire a che punto siamo e per farci trovare pronte per il Mondiale”. Le Azzurre giocheranno per la terza volta a Ferrara dopo il successo (4-0) sulla Bosnia nel marzo 2012 in una gara valida per le qualificazioni europee e l’ultima vittoria con il Belgio (2-1 con gol di Rosucci e Girelli) il 10 aprile 2018, in un match determinante per la qualificazione al Mondiale francese. Sono 26 invece i precedenti con la Svizzera: il bilancio è di 20 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con l’ultimo successo (3-0) ottenuto nel febbraio 2018 in occasione della ‘Cyprus Cup’.

“La partita con il Belgio è stata fondamentale per il nostro percorso – ricorda la Ct – ricevemmo un’accoglienza straordinaria e fu importante la spinta dei tifosi in quello che è uno stadio perfetto per il calcio femminile”.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 18:48