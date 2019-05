Bertolini consapevole delle difficoltà

Milena Bertolini, il commissario tecnico della nazionale femminile di calcio, è tornata a parlare dei Mondiali che si disputeranno in Francia. "Non sarà facile passare il turno perché siamo in terza fascia e quindi abbiamo due rivali come Australia e Brasile di livello superiore al nostro. Noi, però, ci proveremo, vogliamo giocarcela" ha assicurato ai microfoni di Sky Sport.

"Credo che sarà un Mondiale molto bello fatto di colori, gioia e felicità. Sono tutti ingredienti che faranno sì che il seguito per questo evento sia elevato. E speriamo che possa appassionare più persone possibili" ha aggiunto la timoniera delle Azzurre.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 15:19