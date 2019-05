Bertolini e Gama fissano l'obiettivo

Il Mondiale di Francia si avvicina per l’Italia femminile, che debutterà il 9 giugno a Valenciennes contro l'Australia.

C’è attesa e curiosità per vedere come si comporteranno le azzurre e a tale proposito ha parlato il ct Milena Bertolini, premiata a Firenze durante la cerimonia dell’Hall of Fame.

Il selezionatore mantiene i piedi per terra: "Il Mondiale per noi è un traguardo importante dopo tanti anni. Il nostro obiettivo sarà quello di provare a passare il turno. Poi si vedrà, questo è il bello del calcio".

Due parole anche sulla crescita del movimento: “La passione è stata alla base di tutto il movimento femminile per farlo crescere. Ora però il vento è cambiato".

Sulla stessa lunghezza d’onda Sara Gama, capitano della Juventus che ha alzato la coppa dello scudetto domenica sera all’”Allianz Stadium” durante l’intervallo della gara tra la squadra maschile e l’Atalanta “Abbiamo questo Mondiale da giocarci e credo che una delle parole d’ordine sia divertirsi e godere questo momento. Il tutto con la massima concentrazione perché crediamo di poterci togliere delle soddisfazioni essendo un gruppo di qualità”.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 17:51