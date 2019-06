Bertolini: "Ragazze fantastiche, ringrazio gli italiani"

Al termine della vittoria contro l'Australia il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha commentato la gara: "Oggi siamo partite male ma nel secondo tempo la squadra ha reagito ed è andata molto meglio".

"Le ragazze sono state fantastiche, abbiamo avuto anche un po' di fortuna ma quando hai un gruppo così, è probabile che le partite le vinci" ha detto a Sky Sport.

In chiusura un ringraziamento ai tifosi: "Ringrazio gli italiani perché da qua abbiamo sentito l'affetto, so che in tanti ci hanno guardato. Per noi è stata una spinta in più e mi auguro che le ragazze li abbiano fatti innamorare e li aspettiamo per la seconda partita che sarà una battaglia".

SPORTAL.IT | 09-06-2019 15:33