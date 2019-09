Bertolini spiega perché nel calcio femminile non c'è razzismo

E’ il momento più giusto per mettere sul tavolo – ancora una volta – un tema di grande disparità. Dopo l’entusiasmo scaturito dalla prestazione inaspettata della Nazionale femminile nel corso del mondiale di Francia 2019, ecco che le questioni più scomode tornano di stretta attualità, con tutta la prepotenza che li caratterizza. Sara Gama, calciatrice della Juventus e capitana della Nazionale, lo ha ribadito in ogni dove. E così fa anche la ct azzurra, Milena Bertolini.

All’incontro, che si è svolto nella sede delle Acli nazionali a Roma, ha partecipato anche lei: “Io sono una positiva di natura – le parole della Ct – e scommetterei sul fatto che tutte le ragazze avranno un futuro migliore, a livello di tutele previdenziali e di diritti a fine carriera”.

Tra gli interventi quelli della sottosegretaria di Stato del ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Francesca Puglisi, del presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, del responsabile Sport del Movimento 5 Stelle Simone Valente e del tuffatore azzurro delle Fiamme Rosse Mattia Placidi. “La legge sul professionismo – ha sottolineato Tommasi – non deve essere per togliere tutele ai Cristiano Ronaldo, ma per darne ai nostri atleti olimpici, gran parte dei quali sono dilettanti”.

Inevitabile, poi, il riferimento a recenti e gravissimi episodi di razzismo nei confronti di giocatori da parte di presunti tifosi, presenti allo stadio, o particolarmente solerti sui social. “Il tema del razzismo in Italia è un problema complesso, che non va banalizzato pensando di trovare la ricetta. E’ un problema che va affrontato a 360°, va affrontato attraverso l’educazione, progettualità nelle scuole, della federazioni attraverso la giovanile, attraverso la certezza della pena, pene sicure. E’ un tema complesso che va aggredito a 360°”, ha dichiarato la Bertolini all’ANSA.

Sessismo? “Nel calcio femminile non c’è. Forse perché c’è meno interesse mediatico – ha spiegato la ct – o forse perché la natura stessa delle competizioni femminili è una natura in cui il gioco è ancora prevalente, la passione del gioco è ancora prevalente. E quindi quando vai a vedere una partita femminile c’è un clima molto disteso e di festa. Non ha atteggiamenti sessisti perché apprezza la partita. Nella cultura media italiana c’è l’idea che la donna che gioca a calcio è una donna strana o un uomo mancato, questo c’è. Come per il razzismo si deve intervenire a livello culturale ed educativo”.

VIRGILIO SPORT | 27-09-2019 11:57