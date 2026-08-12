Bertolucci consacra Jodar: “Predestinato”. A Montreal Shelton teme Rafa, ma Ben può negargli uno storico record

Da rivelazione a incubo degli avversari, Jodar si è ormai consacrato come una delle realtà più interessanti del circuito ATP, convincendo anche Bertolucci e mettendo paura a Shelton, che a Montreal (come Fils) lo ha incensato

Senza Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic e con Alexander Zverev eliminato all’esordio a rubare la scena a Montreal è stata la rivelazione del 2026 Rafael Jodar, che battendo Arthur Fils ha raggiunto la sua prima semifinale in un Masters 1000, avvicinando ulteriormente l’ingresso in top-10 alla sua prima stagione nel circuito maggiore. Un risultato che visto quanto da lui messo in mostra quest’anno non sorprende nemmeno più di tanto, tanto che anche Paolo Bertolucci si è sbilanciato pronosticando un futuro di successi per lo spagnolo, che ha impressionato anche Ben Shelton, il quale ha speso parole al miele per lui.

Bertolucci: “Jodar ha un roseo futuro davanti”

Da n°165 a virtuale n°11 della classifica ATP in poco più di sette mesi, Jodar non può più essere considerato una sorpresa. Il livello mostrato durante la stagione e l’incredibile continuità di risultati lo hanno già reso uno dei giocatori più temuti del circuito maschile, di cui probabilmente sarà tra i protagonisti nelle prossime stagioni, come pronosticato anche da Bertolucci, che dopo la vittoria di Rafa su Arthur Fils ha incensato il talento spagnolo sul proprio profilo X: “Serve solo 1’ per riconoscere un giocatore scarso. Serve più tempo per dare la patente di predestinato a un tennista talentuoso. Nessun dubbio sul fatto che Jodar abbia un roseo futuro davanti”.

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Fils, le belle parole per Jodar dopo la partita

A conferma del bene che si dice su Jodar arrivano anche le parole dei suoi rivali, come quelle di Fils a L’Equipe, dove dopo la partita persa nei quarti di finale di Montreal ha speso belle parole per Rafa, attribuendogli tutti i meriti per la vittoria che Arthur ha cercato in tutti i modi di impedirgli di ottenere: “È stata una partita difficile contro un ottimo giocatore, Rafael ha giocato molto, molto bene. Ci ho messo un po’ ad entrare in partita. Forse mi è mancata un po’ di spinta nel tie-break. Dopo di che, francamente, rispetto per lui perché non gli ho reso le cose facili. Ha reagito molto bene per contrastarmi praticamente in ogni aspetto del gioco”.

Shelton impressionato da Jodar, è il suo principale rivale a Montreal

Ancora più nette le affermazioni di Shelton, che ha incensato Jodar (forse anche per fare un po’ di pretattica in vista della possibile finale di Montreal tra i due in modo da spostare un po’ la pressione sullo spagnolo, anche se il pensiero di Ben appare più che sincero) durante la conferenza stampa, dicendosi seriamente impressionato e pronosticando anche il sorpasso in classifica ai suoi danni: “Sono rimasto davvero impressionato da come Jodar si è presentato nel circuito. Non mi aspettavo che in meno di un anno avrebbe scalato il ranking dalla posizione numero 500 alla 20. Probabilmente entrerà tra i primi 10 e mi supererà. Penso che abbia un gioco fantastico, completo. È un ottimo atleta: dritto, rovescio, risposta, è al livello dei migliori al mondo. Quest’anno mi sono divertito tantissimo tutte e tre le volte che ho visto le sue partite contro Arthur Fils. Colpiscono la palla in modo incredibile dalla linea di fondo. Sono felicissimo per lui. Non vedo l’ora di vedere la sua traiettoria e cosa farà nei prossimi diciotto mesi”.

Shelton può togliere (momentaneamente) un record incredibile a Jodar

Intanto proprio Shelton è colui che ha più possibilità di impedire a Jodar di entrare in top-10 e di realizzare un nuovo incredibile primato. Trionfando a Montreal infatti Rafa avrebbe la possibilità di diventare il giocatore che ha impiegato meno tempo, circa 140 giorni, dal suo ingresso in top-100 a entrare fra i primi dieci giocatori della classifica, stracciando il precedente record di Boris Becker (210 giorni).

Come detto per riuscirci Jodar dovrebbe conquistare il Masters 1000 di Montreal, ma anche in quel caso non sarebbe sicuro di rientrare tra i top-10. Questo perché battendo il connazionale Lerner Tien e approdando in finale Shelton blinderebbe la decima posizione, relegando lo spagnolo all’11° posto. Il record con ogni probabilità verrebbe però solamente rimandato, magari anche di sole due settimane, come testimonia la Race ATP, dove Rafa ricopre attualmente la settima posizione (ma potrebbe anche salire ancora facendo strada in Canada).