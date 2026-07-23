Scende in campo l'ex capitano azzurro di Davis sulla questione rilanciata da Giovanna Botteri e Luca Sommi: "Se la legge lo permette, dov'è il problema?".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’è una polemica che riaffiora periodicamente, un’accusa tirata fuori solitamente dopo qualche vittoria importante di Jannik Sinner, quando giornalisti che solitamente si occupano d’altro “si ricordano” del fatto che la residenza del campione altoatesino è a Montecarlo. Perché non paga le tasse in Italia? Domanda che solitamente è accompagnata da polemiche, critiche e quant’altro. Gli ultimi a rilanciare il tormentone, come è noto, sono stati Giovanna Botteri e Luca Sommi nel corso dell’evento “Lungo il Fiume: Persone, Cammini, Storie”. Ma in passato la questione era stata sollevata, tra gli altri, da Massimo Gramellini, Corrado Augias e Bruno Vespa.

Sinner a Montecarlo, le critiche di Botteri e Sommi

Nel corso dell’evento la storica corrispondente Rai ha dichiarato: “Quanto mi rode che Sinner viva a Montecarlo”. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano si è invece chiesto: “Ma io mi chiedo, tu guadagni 70 milioni di euro l’anno, perché devi andare a Montecarlo? Non bastano 70 milioni di euro l’anno?“. E giù altre considerazioni sul fatto di cosa ce ne si debba fare e cosa si possa mai comprare con tutti questi soldi, con tanto di paragone con Carlos Alcaraz. Frasi che hanno fatto discutere e che hanno riproposto il dibattito, spaccando l’opinione pubblica tra sostenitori e censori di Sinner. Un dibattito che, con ragionevole certezza, andrà avanti anche in futuro.

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Bertolucci difende Jannik: “La legge lo permette”

Tra quelli che hanno preso le parti del campione azzurro c’è l’ex campione e capitano dell’Italia di Davis, Paolo Bertolucci, oggi apprezzato opinionista e commentatore su Sky. Lucida e disarmante il suo commento su X a proposito dei guadagni di Sinner e della sua residenza al di fuori dei confini italiani: “Capita quando sei il migliore al mondo nella tua professione di guadagnare molto”. Con tanto di affondo: “Se poi la legge ti permette senza infrangerla di vivere a Montecarlo dov’è il problema?“. Quattro parole, insomma, capaci di smontare tutto l’impianto accusatorio nei confronti del numero 1 ATP: “La legge ti permette”.

Perché Sinner vive nel Principato di Monaco

Sinner in realtà ha spostato la sua residenza a Montecarlo ben prima di diventare una leggenda del tennis. Più volte ha spiegato di preferire il Principato per la qualità di campi e strutture, per la possibilità di allenarsi con altri giocatori di livello internazionale, per la facilità negli spostamenti. Andrebbe aggiunto il fatto che in realtà, come tutti sanno, Jannik è quasi sempre in viaggio da un torneo all’altro. A Montecarlo, dove spesso lo raggiunge la compagna Laila Hasanovic, ha modo di vivere serenamente in un posto che tutela la sua privacy e la sua voglia di “normalità” anche nelle cose quotidiane. Questo, naturalmente, non mette in discussione il suo amore per l’Italia. Il Paese che onora giorno dopo giorno coi suoi trionfi.