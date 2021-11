Bertolucci: "Sinner fuoriclasse del lavoro"

10-11-2021 12:46

Paolo Bertolucci alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Jannik Sinner, che sarà alle Atp Finals come riserva: “Nessun rimpianto per Sinner. Certo, tutti sarebbero stati contenti di vederlo a Torino ma Jannik ha avuto una crescita clamorosa tanto che, ad appena 20 anni, è entrato nella top-10. Ci sono grandi aspettative su di lui e c’è anche un grande peso; per questo chiedo un po’ di equilibrio. Predestinato? Sicuramente sotto il profilo del lavoro, un vero fuoriclasse”.

Sulle possibilità di Berrettini: “Matteo è arrivato a fari spenti ad altissimi livelli. Servizio e dritto eccezionali e ha ancora grandi margini di miglioramento. E’ un giocatore eclettico, può vincere su tutte le superfici. Sull’erba, ad esempio, è tra i primi tre-quattro al mondo. La Finale di Wimbledon non è stato un miracolo”.

