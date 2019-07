Bertoni invita Higuain ad allenarsi meglio

Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel 1978, ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo di Gonzalo Higuain.

“E' sempre stato un grande attaccante – ha detto -. Il problema di Higuain non è calcistico ma fisico. Più passano gli anni più deve allenarsi meglio. E' ovvio che fare uno scatto a 20 anni è diverso che a 30. Per un attaccante, che è un ruolo in cui devi essere aggressivo, devi scattare, anticipare e fare le diagonali, è fondamentale stare bene fisicamente. Lui la qualità ce l'ha, deve stare bene fisicamente e mettersi a disposizione della squadra e accompagnare il gruppo a prescindere dal fatto che sia titolare o meno”.

SPORTAL.IT | 02-07-2019 15:55