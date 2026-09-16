Il tecnico del club turco ha evidenziato come affrontare i francesi in Europa League ma c'è un precedente scottante con il fischietto comasco che dirigerà il match

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In campionato è secondo a un punto dal Galatasaray e viene da tre vittorie di fila (compreso il derby col Fenerbahce) ma Vincenzo Italiano vuol stupire anche in Europa League con il suo Besiktas. Domani debutta contro un avversario ostico, l’Olympique Marsiglia, ma l’ex tecnico ella Fiorentina ha studiato nei minimi particolari la sfida, ha completato l’analisi dell’avversario e ha condiviso il suo piano con i giocatori. Ad arbitrare la partita sarà un fischietto italiano, il comasco Andrea Colombo, con cui però c’è un precedente scottante.

Il piano di Italiano per il Marsiglia

Parlando alla squadra Italiano ha sottolineato che la chiave delle vittorie della squadra bianconera non è stata “correre di più, ma fare la corsa giusta al momento giusto”. Affermando che l’aspetto cruciale della partita è stato effettuare il giusto gioco di transizione piuttosto che un ritmo incontrollato, riassumendo tutto con uno slogan: “Pazienza nel primo tempo, ritmo nel secondo tempo”. Il modo per battere il Marsiglia nella prima gara della Phase League (dopo aver superato i playoff non senza qualche affanno) non è avere il 60% di possesso palla, ma lanciare attacchi rapidissimi con 3-4 giocatori non appena si recupera il pallone. Ha spiegato la sua strategia ai giocatori individualmente nel seguente modo.

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I 5 punti indicati dal tecnico del Besiktas

1) Nei primi 20 minuti, concentratevi su un pressing intelligente: impedire al Marsiglia di costruire il gioco dalle retrovie è fondamentale, ma questo non deve lasciare spazi facili alle spalle della loro difesa.

2) Il triangolo di centrocampo deve essere il fulcro del gioco: la coppia Orkun-Olaitan deve dirigere in fase di possesso palla. È fondamentale soprattutto che Orkun sia il primo a iniziare il pressing alto.

3) Gli esterni devono sfruttare la loro velocità: devono effettuare costantemente inserimenti alle spalle della difesa del Marsiglia. Il Beşiktaş deve giocare la palla non solo sui loro piedi, ma anche in questi spazi

4) Murillo deve fungere da schermo quando la squadra si spinge in avanti: il rischio maggiore per il Beşiktaş è quello di lasciare scoperto il centrocampo dopo aver perso il possesso palla. Un difensore centrale deve rimanere indietro come valvola di sicurezza.

5) Non indietreggiare se arriva il primo gol: se il Beşiktaş si ritira con la mentalità di difendere il risultato non appena passa in vantaggio per 1-0, inviterà il Marsiglia nella propria area di rigore

I precedenti con l’arbitro Colombo

Italiano da allenatore di Fiorentina prima e Bologna poi ha avuto 5 volte Colombo come arbitro, il bilancio è sostanzialmente positivo (3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, quella di Supercoppa col Napoli) ma c’è un precedente pericoloso. Il 20 aprile dello scorso anno, in Bologna-Inter (finita poi 1-0) perse la testa e fu espulso.Tutto partì dalle proteste del viceallenatore nerazzurro Farris, nei confronti del quarto uomo, che accusava la panchina del Bologna di “fare troppo cinema” a ogni interruzione di gioco. Italiano, sentendosi chiamato in causa, reagì andando a muso duro verso l’allenatore nerazzurro, dicendogli che, se aveva qualcosa da dire, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a lui e non al quarto ufficiale. Ne nacque un acceso diverbio tra i due, che spinse l’arbitro a prendere la decisione di espellerli entrambi.