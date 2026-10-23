Besiktas, Italiano non vince più e arriva la batosta anche dall'infermeria, Onana: incidente stradale dopo la gara

Pareggio per 2-2 dei turchi in Europa League con il Crystal Palace, si fa male Moretti che sarà out per qualche settimana. Disavventura per il portiere del Trabzonspor

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Continua il momento difficile per il Besiktas di Italiano che non ritrova la vittoria neanche in Europa League: solo 2-2 in casa contro il Crystal Palace, con l’aggravante di un’espulsione – per Akdag al 77′ – e dell’infortunio per Miretti che rimarrà ai box per un po’. Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno il tecnico Vincenzo Italiano (7 punti in 4 gare nelle coppe) ma rispetto all’avvio boom si vede che qualcosa è cambato.

L’infortunio di Miretti

I gol del Besiktas sono stati segnati da Ndidi al 46′ e da Olaitan al 73′. Per la squadra inglese, invece, le reti sono state realizzate da Pino al 51′ e da Mateta al 55′. L’infortunio di Miretti al 36‘: l’ex Juve nel tentativo di avanzare palla al piede dalla propria metà campo, è stato atterrato da Kamada. Incapace di rialzarsi dopo l’incidente, è stato necessario l’intervento del personale medico. Miretti, che ha riportato un infortunio alla spalla destra , si è rialzato e si è diretto a bordo campo ed impossibilitato a continuare a giocare è stato sostituito da Ozcan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italiano si accontenta

L’allenatore italiano, congratulandosi con i suoi giocatori, ha dichiarato: “Prima di tutto, mi congratulo con tutti i miei giocatori. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, una squadra con giocatori di qualità. Ho anche schierato quattro giocatori che avevano giocato pochissimo. Abbiamo iniziato bene nel primo tempo, ma siamo stati lenti nella ripresa. Abbiamo subito dei gol e poi abbiamo reagito bene. Abbiamo conquistato un punto dopo essere rimasti in dieci uomini. Rimaniamo imbattuti in Europa. Credo che la cosa importante fosse non perdere e mantenere questa costanza. Anche conquistare un punto era importante per noi. Siamo stati costretti a schierare questa formazione titolare a causa del rischio infortuni. Miretti si è infortunato in questa partita, c’è la possibilità che rimanga fuori per qualche settimana. Spero che si riprenda presto”.

L’incidente di Onana

Gioia e dolori invece per il portiere del Trabzonspor, André Onana. Dopo la partita vinta contro gli Hearts in Conference League, l’ex Inter è rimasto coinvolto in un incidente stradale a catena mentre tornava a casa dopo la partita al Papara Park, vicino a Yomra. Un altro veicolo ha tamponato l’auto di Onana. Le fotografie scattate dopo l’incidente mostrano danni al paraurti anteriore e alla parte frontale dell’auto del portiere, anche parti della parte anteriore dell’auto si erano staccate ed erano sparse sulla strada. Anche la famiglia di Onana si trovava a bordo del veicolo al momento dell’incidente ma il portiere e i suoi familiari sono rimasti illesi e in buone condizioni di salute. I dirigenti del Trabzonspor sono giunti sul luogo dell’incidente e stanno monitorando attentamente le condizioni del giocatore.