Besiktas sempre più…Italiano: torna Vlahovic ma la sorpresa è un’altra. Festa Lukaku al primo gol col Fenerbahce

Tra il big match contro il Trabzonspor e la corsa al vertice, i bianconeri puntano sulla qualità di Miretti. Intanto, i gialloblù si godono il risveglio del bomber belga

Il calcio turco parla sempre più Italiano, tra ritorni attesi, nuove intuizioni tattiche e gol che accendono l’entusiasmo dei tifosi. In casa Besiktas si rivede Vlahovic in vista del match contro il Trabzonspor, con l’obiettivo di non perdere terreno dalla vetta occupata dal Galatasaray. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare dal centrocampo, dove l’ex Juve Miretti si candida a una maglia da titolare. Intanto, sull’altra sponda di Istanbul, il Fenerbahce si gode il primo gol di Lukaku, protagonista nel netto 3-0 contro l’Alanyaspor. Una giornata che intreccia ambizioni, volti nuovi e protagonisti destinati a lasciare il segno.

Besiktas, Vlahovic torna in gruppo: il derby chiama

Il Besiktas mette nel mirino il Trabzonspor e ritrova una pedina fondamentale per il proprio reparto offensivo. Vlahovic, costretto a saltare la trasferta contro l’Hoffenheim a causa di un problema allo stomaco, è tornato ad allenarsi con i compagni nella seduta di ieri. Un segnale incoraggiante in vista di un appuntamento che può pesare molto nella corsa al titolo. L’attaccante serbo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe partire dal primo minuto nel big match contro il Trabzonspor. Il suo rientro rappresenta una notizia importante per Italiano, chiamato a preparare una partita in cui il Beşiktaş non potrà permettersi distrazioni. Ma le attenzioni in vista della sfida non si concentrano soltanto sul centravanti. Perché, proprio mentre una certezza torna a disposizione, un’altra candidatura si fa largo in una zona nevralgica del campo.

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Miretti, la sorpresa di Italiano

Il nome da seguire è quello di Miretti. Il centrocampista italiano potrebbe essere la vera sorpresa nelle scelte di Italiano, pronto ad affidargli una maglia da titolare per sostituire Kocku, indisponibile a causa di un infortunio. Una scelta che potrebbe offrire nuove soluzioni alla manovra del Besiktas. L’ex Juve, arrivato con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante, ha finora collezionato 201 minuti in cinque partite ufficiali, raccogliendo riscontri positivi per le proprie prestazioni. Numeri ancora contenuti, ma sufficienti per alimentare la fiducia nei suoi confronti e aprire la strada a una responsabilità maggiore.

La possibile titolarità nel confronto con il Trabzonspor rappresenterebbe un passaggio significativo per il centrocampista, chiamato a trasformare le buone impressioni in una prova di sostanza in una partita ad alta intensità. Per Italiano, invece, sarebbe l’occasione di confermare la propria fiducia in un giocatore capace di garantire qualità tecnica e dinamismo in mezzo al campo. Il Beşiktaş assume così contorni sempre più italiani.

Fenerbahce, Lukaku rompe il ghiaccio: 3-0 all’Alanyaspor

Se il Besiktas prepara il suo big match, il Fenerbahce si gode una vittoria convincente e un protagonista atteso. La formazione gialloblù supera l’Alanyaspor con un netto 3-0 nell’ottava giornata della Super Lig, portando il proprio bottino a 16 punti e arrivando con fiducia all’appuntamento della prossima settimana contro il Galatasaray. La serata ha un sapore speciale per Lukaku, autore del suo primo gol con la maglia dei turchi.

Una rete importante non soltanto per il risultato, ma anche per il morale dell’attaccante belga, che rompe così il ghiaccio con la sua nuova squadra. Di Akturtoglu e dall’ex Lazio Muriqi le altre firme sul tris della squadra di Kartal. Tra il ritorno di Vlahovic, la possibile occasione per Miretti e il primo centro di Lukaku, il calcio turco si conferma un crocevia di protagonisti e storie “azzurre” tutte da seguire. E mentre il Besiktas cerca nuove certezze per inseguire la vetta, il Fenerbahce si prepara al derby con un attaccante finalmente sbloccato e una vittoria che può dare slancio alla stagione.