Besiktas ko, Vlahovic non basta e Italiano non si dà pace: “Non la dimenticherò più questa gara”

La squadra di Italiano perde 3-2 contro l'Amed Sportif Faaliyetler e manca l'occasione di conquistare la vetta della Süper Lig. Il tecnico dei bianconeri si dispera

Seconda sconfitta in campionato per Vincenzo Italiano. Il Besiktas cade 3-2 sul campo dell’Amed Sportif Faaliyetler nella sesta giornata della Süper Lig e manca l’opportunità di salire al primo posto in classifica. Una brutta battuta d’arresto arrivata proprio nella stessa settimana in cui il Galatasaray ha perso, rendendo ancora più pesante il passo falso delle Aquile Nere a cui non è bastata una rete di Vlahovic ed un gol al 98′. Al termine della gara, l’allenatore italiano ha espresso tutta la propria amarezza, soffermandosi soprattutto sull’approccio della squadra e su un primo tempo che ha compromesso il risultato.

La delusione per la vetta sfumata

A pesare maggiormente è soprattutto la possibilità mancata di conquistare il primo posto. Con un pareggio, infatti, il Besiktas avrebbe raggiunto la vetta della classifica, mentre la sconfitta ha permesso all’Amed Sportif Faaliyetler di portarsi davanti a tutti.

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Italiano ha anche evidenziato la stanchezza accusata dalla squadra, spiegando di aver effettuato alcune sostituzioni proprio per provare a cambiare l’inerzia dell’incontro: “Avremmo potuto dimostrare la nostra qualità. Avremmo potuto essere in testa alla classifica, ma non è successo. C’era anche stanchezza nella squadra. Per questo ho apportato dei cambi. Purtroppo, la partita che volevamo non si è concretizzata. Anche se avessimo ottenuto un solo punto, saremmo stati in testa, e sono molto deluso che ce lo siamo lasciati sfuggire”.

La rabbia di Italiano

Nonostante il risultato negativo, Italiano ha riconosciuto quanto di buono fatto dal Besiktas negli ultimi mesi, da giugno fino a oggi. La pausa per le nazionali, secondo il tecnico, arriva in un momento utile per recuperare energie e prepararsi ai prossimi impegni: “Penso che abbiamo avuto un buon periodo. Da giugno ad oggi, è stato un buon periodo. Ora arriva la pausa per le nazionali. È arrivata al momento giusto. Mi dispiace molto, oggi avremmo potuto essere in vantaggio. Sono deluso per la partita del primo tempo.”

Il Besiktas ripartirà dunque dal lavoro durante la sosta, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle una serata amara e affrontare al meglio un calendario che si preannuncia impegnativo, tra campionato e competizioni europee ma il rammarico resta forte: “Questa partita mi rimarrà impressa, non riuscirò a dimenticare questo sapore amaro. Nonostante stasera, abbiamo avuto un buon periodo. Continueremo a lavorare sodo. Poi ci saranno partite difficili in Europa e in campionato”.

Italiano: “Abbiamo perso la partita nel primo tempo”

Il tecnico del Besiktas ha individuato nei primi 45 minuti il momento decisivo della partita, sottolineando le difficoltà incontrate dai suoi giocatori nel trovare ritmo e costruire occasioni da gol: “Penso che abbiamo perso la partita nel primo tempo. Abbiamo iniziato male, senza ritmo. Non siamo riusciti a creare occasioni da gol. Non siamo riusciti a giocare il nostro solito calcio. Abbiamo giocato bene nel secondo tempo, ma era troppo tardi”.

Amed-Besiktas 3-2: la cronaca dei gol

La formazione di casa ha indirizzato la partita già nel primo tempo, trovando due reti nel giro di nove minuti. Gift Orban ha sbloccato il risultato al 13′, con una conclusione potente dalla distanza, mentre Dia Saba ha firmato il raddoppio al 22′, sfruttando un assist dello stesso Orban.

Il Beşiktaş ha provato a riaprire la gara al 55′, quando Vlahovic – rinato con Italiano – ha messo in rete una respinta del portiere Lafont sul tiro di Orkun Kokcu. La speranza degli ospiti, però, è durata appena quattro minuti: al 59′ Furkan Soyalp ha approfittato di un errore di Salih, superando Nubel con un pallonetto e ristabilendo le distanze.

Nel finale, Orkun Kokcu ha accorciato le distanze su calcio di rigore al 90’+8′, dopo che l’arbitro Ali Sansalan aveva assegnato il penalty in seguito a una revisione al VAR per un possibile tocco di mano di Mehmet Yesil. Una rete arrivata troppo tardi per evitare la sconfitta.

Classifica Super Lig: Amed in vetta, Besiktas fermo a 12 punti

Il successo consente all’Amed Sportif Faaliyetler di salire a quota 13 punti e conquistare la vetta della Süper Lig. Il Besiktas, invece, resta fermo a 12 punti e spreca la possibilità di approfittare della sconfitta del Galatasaray per balzare al comando. Per Italiano, una battuta d’arresto che lascia soprattutto il rimpianto per un primo tempo insufficiente e per un’occasione che avrebbe potuto segnare una svolta nel campionato.

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