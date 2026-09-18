Besiktas-Marsiglia, moviola: Italiano stavolta ringrazia Colombo, dimenticato il precedente scottante. La canzone di Cotugno alla fine

La prova dell’arbitro Colombo al Besiktas Park di Istanbul nella gara di Europa League analizzata al microscopio, il fischietto comasco ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non convince del tutto l’arbitro Colombo nella gara di Europa League. Pochi errori tutto sommato ma su casi che fanno discutere come un rigore negato e un cartellino rosso non estratto. Vediamo cosa è successo al Besiktas Park.

Besiktas-Marsiglia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ Hojbjerg serve Abdelli, che cade in area dopo un contatto con un difensore del Besiktas. L’arbitro Colombo lascia proseguire, il dubbio resta. Al 10′ graziato Agbadou: solo giallo per unl brutto fallo su Maupay, ci stava il rosso. Regolare al 16′ il gol di Fakili. Valido al 30′ anche il gol di Abdallah così come il 2-1 di Cerny al 67′.

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Paura per Cornelius

Al 60′ segna anche Murillo. Al 64′ Cornelius è stordito dopo uno scontro di testa con Olaitan. Il difensore del Marsiglia sanguina dalla fronte e viene chiamato lo staff medico per fermare l’emorragia. Al 72′ Harit riceve un cartellino giallo per una gomitata. All’80’ non c’è fuorigioco sul gol di Poku. Al 96′ il neo-entrato Miretti, ex Juve, riceve un cartellino giallo per aver strattonato la maglia di Höjbjerg. Dopo 5′ di recupero finisce 4-1 e dagli altoparlanti, in onore del tecnico giallonero, partono le note della celebre hit di Toto Cotugno “L’Italiano”.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo, la scelta di Rosetti per Besiktas-Marsiglia, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in A in Roma-Atalanta.

I precedenti con Italiano

Italiano da allenatore di Fiorentina prima e Bologna poi ha avuto 5 volte Colombo come arbitro, il bilancio è sostanzialmente positivo (3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, quella di Supercoppa col Napoli) ma c’è un precedente pericoloso. Il 20 aprile dello scorso anno, in Bologna-Inter (finita poi 1-0) perse la testa e fu espulso. Tutto partì dalle proteste del viceallenatore nerazzurro Farris, nei confronti del quarto uomo, che accusava la panchina del Bologna di “fare troppo cinema” a ogni interruzione di gioco. Italiano, sentendosi chiamato in causa, reagì andando a muso duro verso l’allenatore nerazzurro, dicendogli che, se aveva qualcosa da dire, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a lui e non al quarto ufficiale. Ne nacque un acceso diverbio tra i due, che spinse l’arbitro a prendere la decisione di espellerli entrambi.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Perrotti con Sozza IV uomo, Fabbri al Var e Marini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Agbadou, Harit, Miretti.