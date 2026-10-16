Vittoria importante per la formazione turca, orfana dell'ex attaccante della Juventus: chance per il centrocampista arrivato da Torino, ma si ferma il capitano Kokcu.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Besiktas di Vincenzo Italiano continua a correre in Europa League, conquistando una vittoria pesantissima in Germania. I turchi superano l’Hoffenheim per 3-2 nella seconda giornata della fase campionato, bissando il successo all’esordio e salendo a quota sei punti. Una prestazione di carattere, costruita nella ripresa grazie al gol di Amir Murillo e alla doppietta di Hyeon-Gyu Oh, protagonista assoluto della serata. Besiktas che riesce a imporsi anche senza Dusan Vlahovic, fermato da un infortunio e costretto a seguire la partita da lontano. L’attaccante serbo, ex Juventus, ha comunque voluto partecipare alla festa dopo il triplice fischio, esultando sui social. Una sola macchia al termine dei 90 minuti: il problema accusato da Orkun Kokcu, le cui condizioni non sembrano preoccupare il manager arrivato dal Bologna.

Hoffenheim-Besiktas 2-3: Murillo e la doppietta di Hyeon-Gyu Oh decidono la sfida

La vittoria bianconera porta la firma del sudcoreano Oh, capace di sfruttare l’occasione in assenza di Dusan Vlahovic. La partita si accende soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo povero di emozioni. L’Hoffenheim parte forte e va vicino al vantaggio già al 3′, quando il colpo di testa di Koki Machida si stampa sul palo. I tedeschi continuano a cercare spazi e ad impensierire la difesa ospite, ma la reazione del Besiktas non si fa attendere.

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All’ora di gioco arriva il gol che sblocca il risultato. Amir Murillo trova la deviazione vincente in area e porta avanti i turchi, confermando il suo ottimo momento in campo internazionale. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 68′ Fisnik Asllani sfrutta una buona manovra offensiva e batte il portiere avversario, riportando il punteggio sull’1-1.

Il Besiktas, però, non si disunisce. Al 73′ sale in cattedra Hyeon-Gyu Oh, che finalizza al meglio l’assist di Olaitan, presentandosi davanti al portiere e firmando il 2-1. L’attaccante si ripete al 79′, completando l’opera con una doppietta che vale il 3-1. Due reti decisive, che dimostrano come la squadra di Italiano possa contare su valide alternative a Dusan Vlahovic, rinato alla corte dell’ex Bologna.

L’unico neo? Non aver chiuso definitivamente i conti. All’88’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Machida svetta di testa e firma il definitivo 2-3, che spinge l’Hoffenheim a crederci e sperare, con il Besiktas nuovamente sotto pressione nel finale. Fortunatamente per Miretti e compagni, il tempo a disposizione dei tedeschi non basta per portare a compimento la rimonta. Nel post partita, Italiano non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per la prova dei suoi, sottolineando l’impegno dell’intero gruppo squadra, nonostante le assenze.

Vlahovic esulta sui social, Miretti entra e Italiano rassicura su Orkun Kokcu

La vittoria contro l’Hoffenheim offre diversi spunti a Vincenzo Italiano. Vlahovic, indisponibile per infortunio, non ha potuto dare il suo contributo in campo, ma ha condiviso sui social la gioia per il successo della formazione di Istanbul. “YESSS”, ha scritto in modo telegrafico nelle sue Instagram Stories, repostando il contenuto pubblicato dall’account ufficiale del Besiktas al triplice fischio. Un messaggio tanto breve quanto eloquente, che conferma la voglia di esserci dell’ex centravanti della Juventus, pienamente integrato nel progetto tecnico di Italiano.

Tra i protagonisti di serata c’è anche Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 arrivato dalla Juventus, entrato all’intervallo al posto dell’infortunato Orkun Kokcu. Il capitano del Besiktas aveva accusato un problema fisico nel primo tempo e non è riuscito a proseguire la gara. La sostituzione ha offerto così a Miretti l’opportunità di giocare tutta la ripresa, tra buone geometrie in mezzo al campo e inserimenti senza palla.

L’unica macchia del match sembra essere rappresentata proprio dalle condizioni di Kokcu, uscito malconcio al termine dei primi 45 minuti. Un infortunio, però, che non preoccupa particolarmente Vincenzo Italiano, che ha già avuto un colloquio a caldo con il ragazzo: “Mi dispiace molto per Orkun. Spero che torni presto. Ho parlato con lui e mi ha detto che non è niente di grave e che si riprenderà in fretta”.

Un motivo in più per sottolineare l’importanza delle seconde linee o di coloro che finora hanno trovato meno spazio e continuità. Da Oh a Miretti, senza dimenticare altri calciatori che stanno ben figurando come Olaitan e Ndidi. Italiano, dunque, può dirsi soddisfatto del suo avvio di stagione in Turchia: secondo posto in Super Lig, a -1 dalla capolista Galatasaray, e testa della classifica in Europa League, in coabitazione con Juventus, Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Omonia, Ferencvaros, Lione e Sunderland.