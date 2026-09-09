L'attaccante serbo paga già a causa della rissa con l'ex difensore dell'Inter. Dopo una tripletta e una rete nel precedente, turno arriva il deferimento

E’ il 52′ di Fenerbahce-Besiktas quando Dusan Vlahovic affronta in un duello aereo l’avversario Milan Skriniar. Il difensore ex Inter tocca la palla con un braccio e l’attaccante ex Juve scoppia a protestare furioso. Skriniar si gira e minaccia Vlahovic, l’ex bianconero risponde a tono infastidito e da lì scoppia il caso: il difensore del Fenerbahce spintona Vlahovic, ne nasce una rissa con tanto di tentativo di strangolamento dello slovacco ai danni del serbo. Ma, per la Federcalcio turca a pagare è solo uno.

Vlahovic punito dalla Federcalcio turca

L’Ufficio Legale della Federcalcio turca ha deciso di deferire solo ed unicamente Vlahovic per un presunto comportamento ingiurioso, facendo riferimento all’articolo 41 del regolamento disciplinare. Il centravanti serbo – già in un momento di grazia in Turchia con una tripletta segnata nel precedente turno – è stato quindi inserito tra i calciatori chiamati a rispondere davanti agli organi di giustizia sportiva, mentre Skriniar non è stato deferito per l’episodio.

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Il comunicato del Besiktas

A seguito di tale decisione, il Besiktas ha pubblicato un durissimo comunicato in difesa dell’attaccante serbo: “Il deferimento del nostro giocatore Dusan Vlahovic alla Commissione Disciplinare del Calcio Professionistico da parte del Consulente Legale della Federazione Calcistica Turca, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Disciplinare del Calcio, a seguito di una discussione con un avversario durante la partita contro il Fenerbahçe nella Trendyol Super League, dimostra concretamente quanto il calcio turco sia lontano dai principi di giustizia e uguaglianza.”

E ancora aggiunge il club: “È inaccettabile che il nostro giocatore Dusan Vlahovic venga deferito alla commissione disciplinare mentre il giocatore della squadra avversaria, che lo ha provocato con i suoi gesti e le sue parole durante tutta la partita, non lo sia. La Federazione Calcistica Turca e le sue commissioni hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento ostile nei confronti del nostro club, come questo episodio evidenzia chiaramente.”

Il VAR chiamato a chiarire

Il Besiktas ha poi chiamato in ballo il sistema del VAR: “Chiediamo alla Federazione calcistica turca: se questa decisione di deferimento è stata presa sulla base delle immagini trasmesse dall’emittente, quest’ultima vi ha fornito solo le immagini del nostro giocatore? Se il VAR era in grado di monitorare entrambi i giocatori da tutte le angolazioni durante l’episodio in campo, perché non ha ritenuto necessario chiamare l’arbitro?”

Le immagini viste in tv

A conclusione del comunicato, il Besiktas contesta anche la diffusione di immagini dell’episodio di rissa Vlahovic-Skriniar: “L’emittente della Trendyol Super League, che dovrebbe trasmettere secondo i principi di obiettività e imparzialità, ha mancato di rispetto anche nel modo in cui ha mostrato l’episodio in questione. Pur avendo mostrato il nostro giocatore, l’emittente ha violato i principi di trasmissione non mostrando il giocatore della squadra avversaria. Come Beşiktaş JK, informiamo rispettosamente il pubblico che presenteremo le necessarie obiezioni alle autorità competenti al fine di tutelare i diritti del nostro club e del nostro giocatore Dusan Vlahovic.

I precedenti di Vlahovic in Juventus-Inter

Era Juventus-Inter, gara terminata per 0-1 il 3 aprile 2022, all’Allianz Stadium, con gol di Çalhanoğlu su rigore quando ci fu un duello molto acceso tra Dusan Vlahovic e Milan Skriniar: al 17′ ci fu un contrasto tra i due con Vlahovic rimasto a terra, mentre poco dopo Skriniar intervenne ancora sul serbo. La partita fu molto nervosa, con 8 ammoniti complessivi.

Inoltre, sempre contro l’Inter, c’è anche un episodio molto più famoso di Vlahovic protagonista di una rissa: nella gara del 19 marzo 2023, al 90′ scoppiò una lite vicino alla bandierina. Vlahovic, particolarmente furioso, fu attaccato da D’Ambrosio e Paredes che furono espulsi. In quell’occasione, Skriniar non era però in campo perché assente per infortunio.