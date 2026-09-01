Hat-trick dell'ex bomber della Juventus che ringrazia il tecnico con cui aveva già lavorato alla Fiorentina, ora lo aspetta il derby con il Fenerbahce del belga

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La sua ultima tripletta l’aveva segnata nella gara contro lo Spezia nella stagione 2021-2022, vinta dalla Fiorentina per 3-0. E guarda caso l’allenatore era quel Vincenzo Italiano che l’ha fortemente voluto in Turchia. Dusan Vlahovic ha festeggiato la sua prima partita da titolare con il Besiktas con un hat-trick da ricordare nel 6-2 al Çorum FK nella terza giornatadi campionato.

La tripletta di Vlahovic

L’ex bomber della Juve – che è già diventato un idolo per i tifosi turchi – ha aperto il suo show al 42′, quando ha trasformato un rigore, più volte si è visto negare il bis dal portiere avversario Felipe ma nella ripresa ha trovato altri due gol, al 59′ e al 66′. Nel post gara tante dediche da parte del serbo che ha ringraziato il rigorista designato, Orkun Kökçü per avergli lasciato tirare il penalty: ” Congratulazioni al Beşiktaş. Congratulazioni al nostro allenatore e a tutti. Ci siamo meritati la vittoria. Arrivavamo a questa partita dopo due sconfitte. Non eravamo contenti ma ora vogliamo continuare così,. Grazie a Orkun Kökçü, ho segnato il mio primo gol su rigore grazie a lui che me l’ha fatto battere. Se non fosse stato per Orkun Kökçü, forse non sarei riuscito a segnare quel gol conquistato con tanta fatica. Il rigore che ha concesso mi ha aiutato molto. Faremo grandi cose. Mi congratulo con la squadra. ”

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La dedica a Italiano

Vlahovic – che aveva avuto un avvio difficile con il Besiktas – ha ricordato la grande fiducia che Vincenzo Italiano ha avuto sempre nei suoi confronti: “Ringrazio Vincenzo Italiano per tutto. Mi voleva davvero, abbiamo parlato molto prima del mio arrivo. Abbiamo sempre parlato anche dopo l’esperienza alla Fiorentina, è un allenatore che crede in me. Sa cosa posso fare e farò di tutto per lui. Ho anche bisogno di un po’ di tempo. Ho avuto degli infortuni l’anno scorso, ora mi sto preparando e tornerò. Sono molto contento della tripletta. Ringrazio tantissimo la squadra, il nostro allenatore e i tifosi. Oggi ci sono tifosi davvero scatenati. Voglio molto bene al nostro allenatore. Farò del mio meglio per lui e per la squadra. ”

La stella serba, affermando che affronteranno la trasferta contro il Fenerbahçe con l’obiettivo di vincere. Pronta la sfida all’ex Napoli Lukaku: “La cosa più importante è che abbiamo ottenuto i 3 punti e andremo in trasferta contro il Fenerbahçe con una mentalità positiva. Faremo di tutto per vincere contro il derby col Fenerbahçe”

La soddisfazione del tecnico

Contento anche Vincenzo Italiano, che elogia il suo pupillo: “Se la sua condizione fisica si manterrà a un buon livello, continuerà così. Ho insistito molto quando ho parlato con la società. Spero che continui su questa strada. L’importante per un attaccante è segnare, e lui in questa partita ci è riuscito alla grande. Ora c’è il derby contro il Fenerbahçe che è molto importante per tutti. Siamo alla quarta giornata di campionato, e la stagione è ancora lunga. Vogliamo conquistare punti. Vogliamo continuare a crescere giocando bene. Vogliamo dimostrare il nostro valore nel derby. Vogliamo punti, vogliamo vincere. Sarà anche il mio primo derby. Abbiamo reagito molto bene. Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Ma c’è una cosa che non mi è piaciuta oggi. Nel momento in cui abbiamo perso ritmo e concentrazione, abbiamo concesso delle occasioni agli avversari. Questa è l’unica cosa che non mi è piaciuta oggi. Ci lavoreremo su”.