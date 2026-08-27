Il Besiktas si qualifica alla fase campionato di Europa League nonostante il ko con il Kauno Zalgiris, ma sui social esplode la protesta contro Italiano e Vlahovic

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sembra essersi già incrinato l’idillio tra Vincenzo Italiano e i tifosi del Besiktas. E anche su Dusan Vlahovic iniziano a piovere le prime pesanti critiche. A scatenare la contestazione dei supporter della squadra di Istanbul è stato il ko di misura nel playoff di Europa League contro il Kauno Zalgiris. Una sconfitta ininfluente ai fini della qualificazione, visto il 3-0 conquistato all’andata che ha consentito all’undici dell’ex allenatore del Bologna di approdare alla fase campionato della competizione. Resta però la seconda partita persa di fila dopo quella in campionato contro l’Alanyaspor.

Besiktas ko ma in Europa League: polemica sui social

Forte del 3-0 maturato a Istanbul grazie ai gol di Oh Hyeon-Gyu, Murillo e Kocku su rigore, il Besiktas ha probabilmente scelto di non spingere sull’acceleratore nel ritorno del playoff in Lituania contro il Kauno Zalgiris. Il risultato è una sconfitta che non ha compromesso il cammino europeo, visto che i bianconeri hanno comunque staccato il pass per la League Phase di Europa League, ma ha comunque alimentato il malcontento della tifoseria. Il gol vittoria realizzato al 64’ da Renan Oliveira ha infatti scatenato la protesta dei tifosi turchi sui social, che hanno preso di mira soprattutto Italiano. La qualificazione, insomma, non è bastata a cancellare le perplessità emerse dopo una prestazione poco convincente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il turnover di Italiano ha già stufato: tifosi all’attacco

Nelle ultime esperienze a Firenze e Bologna, Italiano ha dimostrato di essere un allenatore particolarmente incline al turnover. Una filosofia che, però, a diversi tifosi del Besiktas non piace affatto. E sui social sono arrivate critiche molto dirette. Un tifoso ricorda su X: “Qualcuno deve spiegare all’allenatore che i giocatori del Galatasaray non hanno effettuato rotazioni nella rosa per quattro stagioni e che è necessario crossare dalle fasce, altrimenti Vlahovic sarà completamente inutile”.

“Le rotazioni ci rovineranno”, commenta un altro supporter del Besiktas. Karem aggiunge: “Nelle ultime due partite non siamo riusciti a scardinare le difese avversarie e stiamo anche faticando a creare occasioni. Credo che la squadra si sia fatta prendere un po’ troppo dall’entusiasmo iniziale. Finora non abbiamo affrontato una squadra ostica e che ci mettesse sotto pressione. Bisogna trovare una soluzione, Italiano”.

Tre partite, zero gol: prime critiche per Vlahovic

Vlahovic e Trossard sono stati i colpi più importanti della campagna acquisti del Besiktas. Il belga era assente per un problema fisico, mentre l’ex centravanti della Juventus, alla prima da titolare, non è riuscito ancora a sbloccarsi. Il serbo è alla ricerca della miglior condizione dopo un’estate da svincolato, ma i tifosi hanno fretta. Nei 65 minuti in campo contro il Kauno Zalgiris prima di essere sostituito da Oh Hyeon-Gyu, Vlahovic non è riuscito a incidere, anche perché poco assistitito dai compagni. Le critiche, però, non sono mancate. “Mi piacciono molto i nostri acquisti, ma c’è una statistica strana. Abbiamo giocato la nostra settima partita ufficiale e non abbiamo ancora ricevuto alcun contributo in termini di gol dai nuovi arrivati. Non hanno segnato né fornito assist. Avevo detto che Vlahovic avrebbe segnato stasera, ma la palla non gli è nemmeno arrivata”, commenta Nuri.

Un altro tifoso sottolinea invece che Vlahovic guadagna 7,5 milioni e “avrebbe dovuto segnare”. Per Sami, al contrario, “non è ancora fisicamente pronto ed è assolutamente normale”. Qualcun altro lo definisce addirittura “goffo”. Il traguardo della qualificazione alla fase campionato di Europa League non è bastato a rasserenare l’ambiente: Italiano e Vlahovic sono chiamati a trasformare le critiche in risposte sul campo.