L’ex attaccante della Juventus ancora a segno nella SuperLig, il serbo segna il gol decisivo nel derby poi nel segno della vecchia rivalità con l’Inter litiga con lo slovacco

Il Besiktas di Italiano continua a vincere e lo fa nel segno della sua stella, Dusan Vlahovic. Il campionato turco si conferma uno dei più interessanti in questa stagione e se il Galatasaray rimane la squadra da battere alle sue spalle, la sfida si infiamma per assumere il ruolo di prima sfidante. E dopo il successo nel derby con il Fenerbahce, la squadra di Italiano può essere una seria contendente. Il serbo protagonista anche di una rissa con l’ex Inter, Skriniar.

Vlahovic decide il derby con il Fenerbahce

Il Besiktas di Vincenzo Italiano si candida a essere la prima vera contendente del Galatasaray. La vittoria, in rimonta, nel derby contro il Fenerbahce in una partita dagli alti contenuti “italiani” porta ancora la firma di Dusan Vlahovic. I bianconeri di Turchia vanno sotto nel primo tempo con il Fener che passa proprio grazie a una rete dell’ex Inter, Milan Skriniar che al 28’ porta in vantaggio i suoi. Al 38’ arriva la risposta del Besiktas che trova il pareggio con Yilmaz. Nella riprese sono proprio gli ospiti a prendere in mano le redini del match e a trovare con Vlahovic la rete della vittoria.

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Il messaggio di Dusan alla Juventus

In settimane Vlahovic aveva mandato un messaggio piuttosto diretto alle sua ex squadra parlando del suo addio a Torino e delle ultime stagioni, ma è soprattutto in campo che sta facendo la differenza. Il trasferimento in SuperLig sembra averlo acceso di una nuova energia e nella terza giornata di campionato era arrivata la tripletta contro il Corum. Nel derby arriva anche un gol molto pesante con il serbo che ha sfruttato alla perfezione un azione in contropiede della sua squadra prima di finalizzare con il mancino. E’ un messaggio anche alla Juve che in attacco invece deve ancora trovare il suo punto di riferimento in questa stagione.

Sembra Inter-Juventus: la rissa con Skriniar

Non c’è solo il gol nella partita dell’attaccante serbo. Siamo in Turchia ma il clima per Vlahovic e Skriniar sembra riportare a una sfida tra Juventus e Inter. L’attaccante serbo e il difensore ex nerazzurro infatti si sono stuzzicati durante tuta la partita, anche con qualche colpo qui e lì. La situazione però ha raggiunto il punto di tensione massimo a inizio del sec ondo tempo quando i due sono quasi venuti alle mani: ammonizione per entrambi quando sono venuti a contatto. Il serbo si è anche reso protagonista di quella che è sembrata una mezza testata nei confronti del difensore, con Skriniar che ha reagito con due mani alla gola. E sarebbero volate anche parole poco “piacevoli”, rigorosamente in italiano, prima che il direttore di gara riuscisse a riportare la situazione alla calma.