Besiktas, Vlahovic rivela il segreto della sua rinascita, Italiano a fine gara non stava in piedi

Il serbo segna ancora contro il Kocaelispor e dedica il record a Kökçü. Italiano attacca gli arbitri sui pugni impuniti e teme per Cerny in vista dell'Europa League

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Sei gol nelle prime cinque partite e un record che al Besiktas mancava da oltre un quarto di secolo. Dusan Vlahovic sta vivendo a Istanbul l’avvio di stagione che a lungo aveva inseguito senza trovarlo. Anche contro il Kocaelispor, battuto 2-1 a Dolmabahce nella settima giornata di Super Lig, il centravanti serbo ha lasciato il segno. Vincenzo Italiano, con una squadra arrivata al fischio finale con le energie al lumicino, si è invece tolto più di un sassolino dalla scarpa in conferenza stampa.

Vlahovic e il debito col compagno

Con la rete al Kocaelispor, Vlahovic è diventato il primo giocatore dai tempi di Pascal Nouma, cioè dalla stagione 2000-2001, ad andare a segno in tutte le prime quattro partite di campionato giocate da titolare con il Besiktas. Il serbo però non ha voluto intestarsi il primato: “Il record scrivetelo a nome di Orkun, non è mio”. Il riferimento è a Orkun Kokcu, il regista turco che lo sta rifornendo con continuità di assist. Vlahovic si è detto molto riconoscente nei suoi confronti e ha spiegato che tra i due l’aiuto è reciproco: lui fa tutto quello che può, ma il merito del record va al compagno. Sulla partita, l’attaccante ha parlato di una gara molto complicata contro una squadra che da inizio stagione aveva incassato appena quattro gol. Ha aggiunto che il gruppo è soddisfatto del risultato e deve andare avanti un passo alla volta.

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Italiano attacca gli arbitri: “I pugni non si accettano”

Grande soddisfazione anche per Vincenzo Italiano, protagonista di questo grande inizio di stagione. L’ex Bologna è apparso provato: “Oggi, dopo la partita, sono entrato subito dentro. Ero così stanco che riuscivo a malapena a stare in piedi. Volevo solo entrare e farmi una doccia calda”. Ma la partita contro il Kocaelispor ha lasciato anche amarezza per come è maturata. L’allenatore ha premesso di non amare i commenti sugli arbitri dopo le partite. Poi ha puntato il dito contro due episodi: i pugni subiti dai suoi giocatori contro l’Alanyaspor e contro il Kocaelispor, entrambi rimasti impuniti. Rigori discussi o gol annullati, ha spiegato, fanno parte del calcio e possono capitare. Diverso il discorso per la violenza in campo: “Un pugno è un’altra cosa e non si può accettare”. Italiano si è detto stupito e incapace di capire come episodi del genere possano passare senza sanzioni.

L’elogio a Miretti

La vittoria, per l’allenatore, pesa doppio. Durante la sosta, il Besiktas ha avuto undici giocatori convocati dalle nazionali, e alcuni sono rientrati dall’altra parte del mondo dopo ore di volo. Italiano ha ammesso di essere arrivato alla partita preoccupato. In campo si è visto un buon primo tempo, qualche oscillazione nella ripresa e gambe pesanti nell’ultima mezz’ora, quando la squadra ha stretto i denti per difendere il vantaggio.

La nota negativa riguarda Cerny, uscito per un problema fisico. Si attende il responso dei medici, ma Italiano ritiene difficile che possa recuperare per l’impegno in Europa League, giovedì in casa dell’Hoffenheim. Da qui alla prossima sosta il Besiktas affronterà sette partite ravvicinate, con lunghe trasferte, e il tecnico ha annunciato rotazioni. Ha chiesto a tutta la rosa di farsi trovare pronta per dimostrare di essere “una vera squadra”. Lo stesso Kocku ha ammesso: “Non sono al cento per cento”. Il centrocampista ha spiegato di essere arrivato alla partita con appena tre allenamenti nelle gambe.

Elogi infine per Fabio Miretti, alla prima da titolare. Italiano lo ha definito un giocatore di qualità con margini di crescita e lo ha ringraziato pubblicamente.