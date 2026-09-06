Besiktas, Vlahovic spiega la rissa con Skriniar, Italiano si gode il trionfo, il Fenerbahce furibondo con l’arbitro

L'attaccante serbo trascina il Beşiktaş nel derby col Fenerbahçe: gol, elogio a Kökçü per l'assist "alla Messi" tensione con Skriniar e polemiche arbitrali

Il Beşiktaş si prende il derby di Istanbul e Dusan Vlahovic conquista tutti. Dalla rete segnata alla rissa, con tanto di tentativo di strangolamento subìto da parte dell’ex Inter Skriniar: continua il momento d’oro per l’attaccante serbo dopo la tripletta segnata nel precedente turno. La squadra bianconera espugna Kadıköy, superando 2-1 il Fenerbahçe nella quarta giornata della Süper Lig tra polemiche arbitrali infinite.

La tensione con Skriniar

La serata di Vlahovic non è stata però priva di momenti di tensione. Durante il secondo tempo, al 52′, l’attaccante del Beşiktaş è stato coinvolto in un acceso confronto con Milan Skriniar. I due avevano già avuto diversi duelli nel corso del primo tempo e il nervosismo è aumentato nella ripresa. Dopo un contrasto a gioco fermo, Vlahovic ha protestato per un possibile fallo di mano. Skriniar ha reagito alle rimostranze dell’avversario e in pochi istanti sono intervenuti diversi giocatori per evitare che la situazione degenerasse.

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Il Beşiktaş ha contestato un presunto gesto di strangolamento ai danni di Vlahovic, mentre dalla parte del Fenerbahçe sono state rivolte proteste per un gesto compiuto da Skriniar. L’arbitro Halil Umut Meler ha fermato il gioco e, dopo l’intervento del VAR, ha ammonito Milan Skriniar ed Ederson per il Fenerbahçe e Dusan Vlahovic per il Beşiktaş.

Vlahovic minimizza il caso Skriniar

Nonostante la tensione in campo, Vlahovic ha scelto di ridimensionare l’accaduto quando gli è stato chiesto di spiegare cosa fosse successo con Skriniar al termine della gara: “Non è successo niente di speciale. Queste cose possono capitare a chiunque in campo”.

Il Beşiktaş può così godersi un successo pesante, arrivato sul campo del Fenerbahçe e impreziosito ancora una volta da un gol di Vlahovic. Per il serbo l’avventura in Turchia sembra essere iniziata nel migliore dei modi con l’attaccante che ha preferito concentrarsi sul risultato e non sulle polemiche con Skriniar: “Mi sento bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto la partita. Spero che continuiamo così”.

E infine sostiene Vlahovic: “Sono concentrato sulla mia squadra. Anche se oggi ho segnato un gol, non avrebbe avuto importanza se non avessimo vinto. Cercherò sempre di dare il 100%. Voglio ringraziare i nostri fantastici tifosi. Ci vediamo la prossima settimana. Non vedo l’ora di rivederli.”

Kökçü-Vlahovic: che intesa

Il centrocampista Orkun Kökçü, al termine della gara, ha poi raccontato il rapporto con Vlahovic e la giocata che ha permesso all’attaccante di trovare ancora una volta la via del gol.

“Voglio andare d’accordo con quasi tutta la squadra, incluso Dusan. Mi semplifica il lavoro. Se ci capiamo, se sappiamo cosa fare e quando, è più facile anche per il giocatore. Sapevo che si sarebbe trovato in posizione da gol. Gli ho passato la palla a memoria. È un attaccante di altissimo livello, con una grande voglia di segnare.”

In mixed zone, il serbo ha poi riservato parole al miele per Kökçü: “Lo ripeto ovunque da quando sono arrivato: tutti sono stati molto gentili con me. Li ringrazio per questo. Inutile dirlo, Orkun Kökçü è un giocatore di livello mondiale e ho segnato 4 gol grazie a lui. Mi ha fatto un assist degno di Messi. Sono molto fortunato a giocare con lui.”

La gioia di Italiano

Felice Vincenzo Italiano: “Provo una felicità indescrivibile. Vincere un derby come questo è importantissimo. Abbiamo dimostrato una grande prestazione di squadra. Ci siamo guadagnati questi 3 punti con carattere e giocando un buon calcio. Abbiamo dimostrato carattere anche quando eravamo in svantaggio. E ne siamo stati premiati.. Ci sono aspetti che dobbiamo migliorare, soprattutto nel primo tempo. Non siamo perfetti, dobbiamo lavorare di più. Abbiamo segnato e avremmo potuto segnarne di più. Credo che possiamo migliorare ancora. L’Europa sta per iniziare, il numero di partite aumenterà. Dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto”.

Aziz Yıldırım attacca l’arbitraggio

A rendere ancora più caldo il post-partita ci hanno pensato le dichiarazioni del presidente del Fenerbahçe Aziz Yıldırım, che ha riconosciuto la prestazione negativa della propria squadra ma ha contestato alcune decisioni arbitrali.

“Abbiamo giocato male, non abbiamo giocato bene. Perciò, ci congratuliamo con il Beşiktaş, ma ancora una volta, non ci sono stati concessi due rigori!”

Yıldırım ha poi ricordato altri episodi contestati nelle precedenti giornate di campionato, sostenendo che il Fenerbahçe avrebbe subito una serie di decisioni sfavorevoli: “Non abbiamo rilasciato commenti per quattro settimane, fino a stasera. Nella partita contro il Gençlerbirliği non sono stati concessi due rigori, abbiamo perso, abbiamo detto che può succedere, non abbiamo detto nulla. Il VAR dorme. Sono tutti incompetenti. Nella partita contro il Konya ci sono stati altri errori arbitrali. Poi a Samsun, il fallo su Vedat. Anche lì non è stato concesso un rigore, ma abbiamo vinto. Avevamo detto che queste cose sarebbero migliorate. E qui, di nuovo, errori arbitrali.”

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