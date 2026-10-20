Il portiere camerunese è decisivo con sette interventi, mentre l'egiziano continua a segnare a raffica: otto gol in otto giornate di campionato e nove reti complessive.

Terza sconfitta in campionato per Vincenzo Italiano. Il Trabzonspor si prende il big match dell’ottava giornata della Trendyol Süper Lig, superando il Besiktas per 2-0 davanti al pubblico del Papara Park. Decisivo André Onana, protagonista assoluto della serata con sette parate decisive. Il portiere camerunese ha neutralizzato i tentativi degli avversari – tra cui quelli di Vlahovic – blindando il risultato e permettendo alla sua squadra di conquistare tre punti pesanti.

Il Trabzonspor colpisce con Ozan Tufan

La formazione di casa ha saputo sfruttare le occasioni migliori, resistendo alla pressione del Besiktas nella ripresa. Per gli ospiti, invece, arriva un’altra battuta d’arresto in trasferta, un problema che l’allenatore Vincenzo Italiano considera ormai impossibile da ignorare.

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L’avvio è stato particolarmente acceso, con contrasti duri e momenti di tensione che hanno accompagnato le prime fasi della partita. Il Beşiktaş ha provato a sorprendere gli avversari con Dusan Vlahovic, che ha avuto una buona opportunità dall’interno dell’area, senza però riuscire a superare Onana con una conclusione troppo centrale.

Con il passare dei minuti, il Trabzonspor ha preso in mano il gioco, aumentando il possesso e trovando maggiore continuità negli ultimi trenta metri. Şimşir si è messo in evidenza con una serie di incursioni pericolose, contribuendo a mettere in difficoltà la difesa ospite. Il vantaggio è arrivato al termine di una bella iniziativa sviluppata sulla corsia sinistra. Ozan Tufan ha trovato il tempo giusto per colpire al volo con il mancino dall’interno dell’area piccola, battendo Nübel e facendo esplodere il Papara Park. Poco dopo, Salah ha cercato il raddoppio con un colpo di testa, ma il pallone è terminato tra le braccia del portiere. Prima dell’intervallo, ancora Şimşir ha sfiorato una rete spettacolare con una rovesciata che si è spenta a un soffio dall’incrocio.

Onana decisivo, Italiano non trova la soluzione

Nella seconda metà di gara il Besiktas ha alzato il ritmo, cercando con maggiore insistenza la via del pareggio. Miretti ha provato a sorprendere la difesa avversaria con una conclusione al volo dal centro dell’area, senza trovare lo specchio della porta.

Italiano ha quindi scelto di aumentare il peso offensivo della squadra, ma i suoi tentativi non hanno prodotto il risultato sperato. Al 69′ Trossard ha avuto una grande occasione per riaprire la partita, presentandosi in una posizione favorevole, ma ha calciato a lato davanti a Onana.

Il portiere del Trabzonspor ha continuato a rispondere presente, confermandosi l’uomo determinante del confronto. La sua prestazione ha consentito ai padroni di casa di superare il momento più complicato e di preparare il colpo del definitivo ko.

Salah colpisce ancora: otto gol in otto partite

A chiudere i conti ci ha pensato Mohamed Salah, ancora una volta protagonista in zona gol. L’azione decisiva è nata da un’iniziativa di Franculino Djú sulla sinistra: l’attaccante ha superato il diretto avversario e ha servito un pallone perfetto al compagno, che ha dovuto soltanto accompagnarlo in rete.

Per l’egiziano si tratta dell’ottava marcatura nelle prime otto giornate di campionato. Considerando anche la Conference League, il suo bottino sale a nove gol complessivi, numeri che confermano il suo impatto straordinario sulla stagione del Trabzonspor.

La vittoria permette alla squadra di restare nelle zone alte della classifica: il quarto posto è accompagnato da un distacco di appena tre punti dalla capolista Galatasaray. Con Salah in questa forma e un Onana capace di fare la differenza tra i pali, il Trabzonspor può guardare con fiducia alle prossime sfide.

Italiano: “Perdere in trasferta comincia davvero a darmi fastidio”

Nel dopopartita, Vincenzo Italiano ha riconosciuto la delusione per il risultato, pur difendendo la prestazione dei suoi giocatori. L’allenatore ha sottolineato come il Beşiktaş abbia mantenuto il possesso e creato situazioni interessanti, individuando nel secondo gol subito uno degli episodi che hanno indirizzato definitivamente la gara.

“Abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo fatto delle buone cose. Abbiamo concesso poche occasioni al Trabzonspor. Allo stesso tempo, siamo entrati spesso nell’area di rigore avversaria e penso che abbiamo giocato bene. Per questo non ho fatto sostituzioni. Poi però abbiamo subito il secondo gol. Non avremmo dovuto subirlo. Penso che i miei giocatori abbiano giocato davvero una buona partita. Se non avessimo subito quel gol e avessimo continuato così, le cose sarebbero potute andare diversamente.”

Il tecnico ha ribadito di non aver visto una prova negativa, insistendo sulla necessità di lavorare per correggere gli errori commessi nei momenti cruciali: “Sono molto contento della prestazione di oggi. Non ho visto una prestazione negativa. Solo il risultato è stato negativo per noi. Sono cose che si possono risolvere se stiamo più attenti. Penso che abbiamo un grande potenziale e che possiamo fare molto meglio lavorando sodo”.

Il peso dell’assenza di Orkun

Italiano ha poi evidenziato quanto sia mancato Orkun alla squadra, soprattutto nella gestione delle azioni offensive e nella capacità di trovare l’ultimo passaggio.

“Orkun è un vero leader, un vero capitano, un vero campione. Oggi abbiamo sentito la sua mancanza. Soprattutto negli ultimi 20 metri, ci siamo spinti troppo spesso nell’area di rigore avversaria. Credo che ci siano mancati la sua capacità realizzativa, i suoi passaggi finali e la sua intelligenza di gioco. Se ci fosse stato, forse le cose sarebbero potute andare diversamente.”

Il vero motivo di preoccupazione per l’allenatore resta però il rendimento lontano dal proprio stadio. Italiano ha chiesto una reazione immediata, sottolineando come una squadra ambiziosa debba riuscire a mantenere lo stesso livello di gioco sia davanti ai propri tifosi sia in trasferta: “Credo di essere una persona molto aperta e onesta. Dobbiamo sistemare alcune cose in trasferta, apportare delle modifiche e trovare subito una soluzione. Non riuscire a vincere quando i propri tifosi non sono con te è, a mio avviso, inaccettabile. Se sei una grande squadra, dovresti giocare in trasferta allo stesso modo in cui giochi in casa. Dovresti giocare allo stesso modo ovunque e presentarti allo stesso modo.”

Secondo il tecnico, le difficoltà non sono soltanto una questione tattica, ma riguardano anche la concentrazione e la capacità di gestire i momenti decisivi: “Credo che il problema sia di carattere. A volte abbiamo difficoltà con i tocchi finali, con i passaggi decisivi. Credo che commettiamo errori nei momenti cruciali e non siamo abbastanza concentrati. Purtroppo, queste cose accadono quando giochiamo fuori casa. In casa siamo piuttosto bravi in ​​questi aspetti, ma fuori casa abbassiamo la concentrazione e l’attenzione. Abbiamo difficoltà a leggere la partita. E poi arrivano le sconfitte.”

La conclusione è un messaggio chiaro, che non nasconde la frustrazione per una situazione diventata difficile da accettare: “Perdere in trasferta comincia davvero a darmi fastidio. Posso dire che mi sta logorando. È inaccettabile. Dobbiamo trovare una soluzione immediatamente. E io e la mia squadra saremo noi a trovarla. È assolutamente inaccettabile che una squadra giochi in modo diverso in casa rispetto a quando gioca in trasferta.”

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