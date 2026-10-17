Yamal incanta con un gol da fuoriclasse, poi viene coinvolto in una rissa con Bernal. Il Betis protesta per la rete annullata a Lo Celso, ma il Barcellona cala la manita

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Il Barcellona cala la manita contro il Betis, ma la vittoria per 5-2 a La Cartuja è accompagnata da polemiche, proteste e una rissa nel finale. A prendersi la scena è ancora Lamine Yamal, autore di una prodezza da Pallone d’Oro. A far discutere, però, sono il gol annullato a Lo Celso per un fallo di mano a inizio azione e l’espulsione di Facundo Bernal, che nel parapiglia colpisce il fuoriclasse blaugrana con una testata.

Betis-Barcellona: magia da Pallone d’Oro di Lamine Yamal

Bastano dieci minuti a Yamal per inventarsi una giocata da fuoriclasse e sbloccare Betis-Barcellona. L’attaccante riceve il pallone, dialoga con Koundé e si presenta al limite dell’area, dove salta Bernal con un colpo di tacco che gli permette di liberarsi dalla marcatura. Poi, quasi da fermo, disegna con il mancino una traiettoria a giro che si infila sotto l’incrocio, lasciando immobile il portiere Valles. Un’autentica magia. Il diciannovenne, all’ottavo gol nella Liga, è tra i candidati al Pallone d’Oro: chissà che non sia già arrivato il suo momento.

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Altra manita del Barcellona ma quante polemiche: annullato un gol

Il Barcellona si conferma inarrestabile e travolge il Betis 5-2. La partita, però, è segnata da una serie di episodi controversi. Dopo il vantaggio di Yamal, i padroni di casa pareggiano con Valentin Gomez. I blaugrana tornano avanti con Rodri, quindi gli andalusi colpiscono con Lo Celso, autore di una splendida conclusione da fuori area.

Ma interviene il Var, che annulla il gol per un fallo di mano di Cucho Hernandez a inizio azione. La decisione scatena le feroci proteste di Pellegrini e dei suoi giocatori. Nella ripresa l’ex obiettivo di mercato del Napoli Gabriel Jesus firma il 3-1 su assist di Yamal, poi Abde accorcia le distanze. Il finale è segnato dalla rissa che porta all’espulsione di Bernal. Con il Betis in dieci, il Barça dilaga: Eric Garcia e Dani Olmo fissano il risultato sul 5-2.

Yamal coinvolto in una rissa: ha rischiato di saltare il Clasico

Nel finale del secondo tempo la partita si infiamma. Dopo il gol di Abde, Fermin resta a terra e il portiere del Betis, Alvaro Valles, interviene per aiutarlo a rialzarsi. Yamal si avvicina con l’intento di difendere il compagno ma in pochi istanti la situazione degenera. I giocatori si spintonano, poi Bernal afferra il talento blaugrana prima di colpirlo con una testata.

L’arbitro vede tutto ed estrae il cartellino rosso per il centrocampista del Betis, mentre Yamal se la cava con un’ammonizione. Il golden boy ha rischiato grosso, ma può tirare un sospiro di sollievo in vista del Clasico contro il Real Madrid: contro Mourinho ci sarà.

I numeri mostruosi del Barcellona: nona vittoria

La manita contro il Betis conferma il magic moment del Barcellona di Hansi Flick. I blaugrana hanno conquistato la nona vittoria consecutiva in campionato e prolungano la striscia perfetta in tutte le competizioni ufficiali, arrivando a 12 successi su 12 partite disputate.

Impressionante anche il rendimento offensivo: prima della trasferta di Siviglia, la squadra aveva segnato 34 gol nelle prime otto giornate di Liga e nove nelle prime gare di Champions League. Con le cinque reti rifilate al Betis, il bottino complessivo sale a 48 gol tra campionato ed Europa, una media semplicemente mostruosa.