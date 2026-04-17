Betis-Braga, moviola: Massa e Chiffi affondano il Real, da 2-0 a 2-4 con Var protagonista, paura per Llorente, manca un rosso

La prova dell’arbitro italiano Davide Massa allo stadio La Cartuja nel ritorno dei quarti di Europa League analizzata ai raggi X, al Var c’era Chiffi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per l’arbitro ligure Davide Massa e per tutta la squadra arbitrale a La Cartuja nel ritorno dei quarti di Europa League. Sette ammoniti in tutto. Grandi proteste da parte del Betis a fine gara. Vediamo cosa è successo.

Betis-Braga, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Un esito disastroso per gli spagnoli dopo un inizio promettente. Da un rapido 2-0 al crollo di una squadra che ha inanellato una serie di errori fino a svanire nel nulla ma anche l’arbitro Massa ci ha messo del suo. Dopo i due gol iniziali il Betis hanno segnato anche il 3-0, che probabilmente avrebbe chiuso i giochi: un’incursione di Antony ha permesso ad Abde di segnare il terzo gol. Con colpevole ritardo il VAR è intervenuto e per un fuorigioco millimetrico la rete è stata annullata.

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Paura per Llorente

Il secondo tempo si è trasformato in un incubo per il Betis. Il Braga ha accorciato le distanze. In un’azione apparentemente insignificante, Bartra e Diego Llorente si sono scontrati violentemente in area di rigore mentre cercavano di allontanare un pallone alto. Il giocatore madrileno è crollato a terra, lasciando attoniti i tifosi della Cartuja , ma il gioco è continuato e Pau Víctor , approfittando della situazione, ha calciato in porta battendo Pau López . Llorente ha ricevuto le cure per diversi minuti ed è riuscito a riprendersi. È stato un grande spavento perché ha perso conoscenza.

Il rigore e il rosso mancato

Il Betis poi è stato ancora aiutato da Massa che ha assegnato un rigore per un contatto tra Amrabat e Tiknaz. Ricardo Horta ha trasformato magistralmente il penalty. Da lì in poi il Braga ha dominato ma ci sono state altre proteste. Massa ha risparmiato a Carvalho il secondo cartellino giallo per aver colpito Cucho in faccia, dando a Vicens il tempo di sostituirlo ed evitare ulteriori problemi. La rabbia generale è salita alle stelle quando ha interrotto il gioco per soccorrere un giocatore del Braga caduto in area di rigore, cosa che non aveva fatto nel primo tempo quando Llorente aveva offerto alla squadra portoghese un’occasione da gol. Finisce 2-4.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Betis-Braga- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Daniele Chiffi e Luca Pairetto, Filippo Meli e Stefano Alassio con Marcenaro quarto ufficiale, Chiffi al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Vítor Carvalho (34′, Giallo), Abde (42′, Giallo), Fornals (46′, Giallo), Gabriel Martínez (66′, Giallo), Gabriel Moscardo (68′, Giallo), Bartra (71′, Giallo), Antony (82′, Giallo).