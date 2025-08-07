Betis-Como, far west in campo. L’accusa degli spagnoli: “Era quello che volevano”

Il centrocampista degli andalusi Altimira indica la squadra di Fabregas come la responsabile della rissa scatenatasi nell’amichevole di Cadice

Dopo le botte in campo, è l’ora delle accuse. Sergi Altimira, centrocampista del Betis, ha attaccato il Como, indicando nella squadra di Cesc Fabregas la responsabile della rissa avvenuta nell’amichevole di Cadice, poi vinta per 3-2 dai lariani.

Como, la rissa col Betis a Cadice

Colpa del Como: questa la tesi di Sergi Altimira, centrocampista del Betis che alla stampa spagnola ha commentato quanto avvenuto ieri sera nell’amichevole di Cadice tra la squadra sevillana e la formazione allenata da Cesc Fabregas. Poco prima della fine del primo tempo si è scatenata una rissa in campo, le cui immagini hanno poi fatto il giro del mondo in poco tempo.

Le parole di Altimira

Giocatori di ambo le squadre sono stati coinvolti, anzi per essere precisi è stato Fornals del Betis a sferrare il primo schiaffo, colpendo l’argentino del Como Perrone. Ma a sentire Altimira la colpa, almeno in via principale, è della squadra di Fabregas. “Ci sono cose che non dovrebbero accadere – la premessa del centrocampista – Entrambe le squadre vogliono vincere; siamo molto competitivi, ma c’è un limite che non va oltrepassato”.

L’accusa al Como

Quella di Altimira è sembrata un’assunzione di responsabilità a titolo collettivo, da parte di tutti i giocatori. Poi, però, ha precisato la sua accusa. “Sapevamo che avrebbero spezzettato il gioco con tanti falli, ed era proprio quello che cercavano”, ha dichiarato il centrocampista facendo riferimento al ricorso del Como al fallo tattico, già contestato dalla panchina del Betis durante il primo tempo.

Nell’intervallo il Betis ha disteso i nervi, riuscendo poi a rimontare lo 0-2 iniziale, prima di arrendersi al 3-2 definitivo firmato da Azon nel recupero. “Dovevamo uscire con una mentalità diversa e penso che l’abbiamo dimostrato, anche se dispiace per il gol incassato all’ultimo”, ha concluso Altimira.