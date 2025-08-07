Betis-Como, moviola: schiaffi, pugni, rissa, due espulsi e due rigori

La prova dell’arbitro spagnolo Gutierrez nell’amichevole all'Estadio Municipal de La Línea de la Concepción analizzata ai raggi X, tre gli ammoniti

Jose Antonio Palomares Gutierrez, la scelta per Betis-Como, non ha grande esperienza internazionale. A 32 anni ha diretto solo gare di Liga e di seconda divisione iberica ma nella passata stagione si è ben distinto anche in partite delicate. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto spagnolo.

I precedenti tra le due squadre

Le due squadre non si erano mai incontrate prima.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jose Miguel Ganaza Tur e Iker Garcia Valero con IV Ufficiale Jose Antonio Rui España, l’arbitro ha ammonito Smolcic, Isco, Firpo. Espulsi Fornals e Perrone.

Betis-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Pronti via ed è subito rigore: dopo 30 secondi Diao ruba palla a Natan e si invola verso la porta di Pau Lopez che lo stende in uscita. Il portiere nell’occasione si fa male e viene sostituito da Valles che ipnotizza Diao dagli 11 metri, ma l’ex della sfida è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone vagante e mettere dentro il tap-in vincente. Primo giallo al 18′ ed è per Smolcic, autore di un brutto fallo. Al 39′ ammonito Isco per fallo su Diao. Al 44′ giallo anche per Cutrone.

Nel recupero del primo tempo succede di tutto: Fornals e Perrone vengono a contatto. Il primo tira uno schiaffo al secondo, che risponde con un pugno. Si scaldano gli animi e si scatena una vera e propria rissa, sedata a fatica dopo alcuni minuti. Interviene l’arbitro che espelle i due principali protagonisti della lite, ovvero Pablo Fornals del Betis e Perrone del Como. Al 55′ rigore per il Betis: brutta palla persa da Alberto Moreno in area di rigore. Altimira anticipa Da Cunha che lo stende. Dagli 11 metri segna Isco.

Al 68′ ammonito Firpo, in ritardo su Smolcic. Al 92′ il gol partita. Baturina manda Azon nell’uno contro uno con Bellerin. Lo spagnolo entra in area e piazza all’angolino il gol del definitivo 3-2 per il Como che continua a vincere le sue amichevoli di lusso.