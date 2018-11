Betis-Milan, le probabili formazioni

Milan a Siviglia a caccia della rivincita dopo la bruciante sconfitta di due settimane a San Siro, quando il Betis dominò i rossoneri di Gattuso. Tre vittorie consecutive hanno spazzato via le nubi per Ringhio, che però dovrà affrontare gli andalusi senza Gonzalo Higuain, infortunatosi alla schiena. Il tecnico del Diavolo potrebbe optare per il 3-5-1-1, con Zapata, Musacchio e Rodriguez dietro, Kessie, Calhanoglu e Bakayoko a centrocampo, Borini e Laxalt sulle fasce e Suso a supporto di Cutrone in attacco.

Betis pronto a rispondere con l'accoppiata Sanabria-Leon in attacco, alle loro spalle di saranno Joaquin, Canales e Carvalho

Le probabili formazioni (ore 21)

BETIS (5-3-2): Pau Lopez; Barragan, Mandi, Bartra, Sidnei, Firpo; Joaquin, Carvalho, Canales; Leon, Sanabria. A disposizione: Robles, Feddal, Francis, Tello, Lo Celso, Guardado, Loren. Allenatore: Quique Setien.

MILAN (3-5-1-1): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone. A disposizione: G. Donnarumma, Romagnoli, Abate, Bertolacci, Mauri, Montolivo , Halilovic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 08:35