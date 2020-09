Bettini sconcertato da Van der Poel

Paolo Bettini, uno dei pochissimi ad avere vinto due Mondiali di ciclismo di fila, fa i nomi dei favoriti per Imola 2020.

“Se Van Aert non vince significa che ci mette del suo, idem lo svizzero Hirschi – racconta al ‘Resto del Carlino’ -. L’errore più grosso l’ha fatto Van der Poel, non presentandosi: al Mondiale si va sempre, poi vedi come stai. Nibali insegna. Nel 2010 portai Vincenzo in Australia anche se il percorso non era adatto a lui. Gli chiesi: ‘Cosa vieni a fare nel deserto?’. Mi rispose: ‘Pur di vestire l’azzurro, verrei anche a gonfiare le bici'”.

OMNISPORT | 24-09-2020 11:45