Bezzecchi: "A 6 anni Valentino mi ha cambiato la vita"

Il centauro della KTM Marco Bezzecchi è uno dei gioielli della VR46 Academy: il 19enne romagnolo in Moto3 sta lottando per il titolo ed è a soli due punti dallo spagnolo Jorge Martin.

In un'intervista a Speedweek.com, Bezzecchi ha rivelato come Valentino Rossi abbia avuto un ruolo fondamentale per il suo ingresso nel mondo delle corse: "Per il mio sesto compleanno chiesi a mio padre di comprarmi un casco. Nel negozio dissi al venditore che volevo il casco lassù: era un casco con il design di Valentino Rossi. Il negoziante rispose che quello era il casco di suo figlio, che correva. Così dissi a mio padre che anch’io volevo correre. Tutto iniziò in questo modo".

"Valentino è stato il mio idolo fin da quando ero molto piccolo, ed essere parte della VR46 è come un sogno: lo vedo tutti i giorni, ci alleniamo insieme", ha spiegato Bezzecchi.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 10:30